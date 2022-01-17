Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали

У Державній прикордонній службі запевняють, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента Петра Порошенка в Україну.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "У ході перетину державного кордону Петром Порошенком прикордонники чітко дотримувалися норм законодавства…

Реклама:

Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів.

Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну".

Деталі: У прикордонній службі пояснили, що повідомили правоохоронців про прибуття Порошенка, тому що ДПСУ на кордоні забезпечує розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за Конституцією, жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися в Україну: "Шкода, що не усі громадяни, в тому числі народні депутати та 5-й президент України не обізнані зі статтею 33 Конституції України", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Також зазначається, що певний час займає сам процес проходження прикордонного контролю, але одразу ж після оформлення документації Порошенка пропустили в Україну.

Що передувало: Після приземлення в Україні Порошенко заявив, що близько 15 хвилин правоохоронці, частина з яких була переодягнена у форму прикордонників, частина із них була у чорній формі, намагалися не допустити його на територію України.

Він сказав, що у нього забрали паспорт і більше 15 хвилин перевіряли його: "Вони пояснювали, що вони мають встановити мою особу, бо вони мають великий сумнів, що я є Порошенко".

Порошенко також заявив, що прямо з аеропорту направиться до Печерського суду, де об 11.00 призначено засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Передісторія:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Знати більше: Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн