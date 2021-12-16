Гогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР – СМИ

Семья скандального экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проживает в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а дом принадлежит человеку, которого в СМИ называют одним из бенефициаров налоговых схем.

Источник: Bihus.Info и Слідство.Інфо

Детали: Александра Гогилашвили на днях уволили из МВД после скандала с пререканиями и оскорблениями подчиненных на блокпосту в Донецкой области. После скандальных видео начали всплывать интересные моменты его биографии.

Александр Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского – Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В особняк на 350 квадратов в Хотове, под Киевом, каждое утро съезжаются автомобили Службы безопасности Украины и спецподразделения СБУ "Альфа", машины с "номерами прикрытия" – в частности, Volvo и внедорожник Nissan.

У особняка усилены меры безопасности: перед выездом Volvo территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.

Журналисты фиксировали кортежи с "номерами прикрытия" и возле дома в Хотове, и на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове в Киеве.

По словам Буданова, особняк арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.

Гогилашвили и Буданов фото Слідство.Інфо

В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у человека, который не является собственницей недвижимости, а просто работает риэлтором.

Реальная владелица особняка, согласно информации из государственного реестра недвижимости, – Диана Стрелковская: бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

В частности, в октябре журналисты "РБК-Украина" заявили, что получили данные о компаниях, которые "наконвертировали" за несколько месяцев под 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Вячеслава Стрелковского.

В интервью "Экономической правде" бывший руководитель Налоговой службы Евгений Олейников объяснял успехи Стрелковского в том числе и помощью правоохранительных органов.

"Несколько раз ГНС пыталась проверить его компании. По ряду компаний возникает странная ситуация: только мы выходим на проверку, выясняется, что документы буквально вчера изъяли правоохранительные органы. Документы почему-то никогда туда не возвращаются, но и дело никуда не двигается. А проверять нам нечего, потому что, если мы откроем Налоговый кодекс, то выясним, что налоговая служба проводит только документальные проверки", – говорил Олейников.

Буданов в комментарии Bihus.Info заявил, что знает Стрелковского и что ему известно, что этого человека связывают с незаконным оборотом налички – "обналом".

"Слідство.Інфо" отмечает, что "учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины".

Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м.

В российских реестрах не нашлось подтверждения, что Александр Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такого подтверждения он не предоставил ни на официальный запрос "Слідство.Інфо", ни при попытках пообщаться с ним.

Справка: Назначение Гогилашвили в МВД связывают с близостью его супруги к президенту. Мария Левченко является давней помощницей и доверенным лицом Зеленского еще со времен, когда он был шоуменом: она работала в "Квартале 95", а сейчас по сути является его секретаршей.

До работы в МВД Александр Гогилашвили некоторое время проживал в России, имеет общие фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. был его помощником.

Позже Гогилашвили переехал в Украину и позиционировал себя как соучредитель "Международной антинаркотической ассоциации", которую поддерживал Владимир Зеленский.

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