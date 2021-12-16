Гогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР – СМИ
Семья скандального экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили проживает в одном особняке с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, а дом принадлежит человеку, которого в СМИ называют одним из бенефициаров налоговых схем.
Источник: Bihus.Info и Слідство.Інфо
Детали: Александра Гогилашвили на днях уволили из МВД после скандала с пререканиями и оскорблениями подчиненных на блокпосту в Донецкой области. После скандальных видео начали всплывать интересные моменты его биографии.
Александр Гогилашвили не только женат на помощнице президента Владимира Зеленского – Марии Левченко, но и проживает в одном доме с семьей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.
В особняк на 350 квадратов в Хотове, под Киевом, каждое утро съезжаются автомобили Службы безопасности Украины и спецподразделения СБУ "Альфа", машины с "номерами прикрытия" – в частности, Volvo и внедорожник Nissan.
У особняка усилены меры безопасности: перед выездом Volvo территорию обследуют кинологи с собакой, приезжающие на машинах из автопарка СБУ.
Журналисты фиксировали кортежи с "номерами прикрытия" и возле дома в Хотове, и на въезде в Главное управление разведки Минобороны на Рыболовном острове в Киеве.
По словам Буданова, особняк арендует жена Александра Гогилашвили, а он проживает в нем как друг Гогилашвили временно, пока в его квартире идет ремонт.
В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у человека, который не является собственницей недвижимости, а просто работает риэлтором.
Реальная владелица особняка, согласно информации из государственного реестра недвижимости, – Диана Стрелковская: бизнесвумен и супруга Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.
В частности, в октябре журналисты "РБК-Украина" заявили, что получили данные о компаниях, которые "наконвертировали" за несколько месяцев под 10 миллиардов гривен. Одним из бенефициаров схемы журналисты называют именно Вячеслава Стрелковского.
В интервью "Экономической правде" бывший руководитель Налоговой службы Евгений Олейников объяснял успехи Стрелковского в том числе и помощью правоохранительных органов.
"Несколько раз ГНС пыталась проверить его компании. По ряду компаний возникает странная ситуация: только мы выходим на проверку, выясняется, что документы буквально вчера изъяли правоохранительные органы. Документы почему-то никогда туда не возвращаются, но и дело никуда не двигается. А проверять нам нечего, потому что, если мы откроем Налоговый кодекс, то выясним, что налоговая служба проводит только документальные проверки", – говорил Олейников.
Буданов в комментарии Bihus.Info заявил, что знает Стрелковского и что ему известно, что этого человека связывают с незаконным оборотом налички – "обналом".
"Слідство.Інфо" отмечает, что "учитывая вероятное российское гражданство Александра Гогилашвили, совместное проживание с ним руководителя военной разведки может представлять угрозу национальной безопасности Украины".
Гогилашвили до сих пор может иметь загранпаспорт гражданина России, который он получил в 2012 году и срок действия которого истекает в 2022-м.
В российских реестрах не нашлось подтверждения, что Александр Гогилашвили вышел из гражданства или сдал паспорт. Такого подтверждения он не предоставил ни на официальный запрос "Слідство.Інфо", ни при попытках пообщаться с ним.
Справка: Назначение Гогилашвили в МВД связывают с близостью его супруги к президенту. Мария Левченко является давней помощницей и доверенным лицом Зеленского еще со времен, когда он был шоуменом: она работала в "Квартале 95", а сейчас по сути является его секретаршей.
До работы в МВД Александр Гогилашвили некоторое время проживал в России, имеет общие фото с боксером и депутатом российской Госдумы Николаем Валуевым. был его помощником.
Позже Гогилашвили переехал в Украину и позиционировал себя как соучредитель "Международной антинаркотической ассоциации", которую поддерживал Владимир Зеленский.
Предыстория:
- В минувшие выходные в Интернете появилось видео, на котором Александр Гогилашвили в окружении многочисленных охранников на одном из блокпостов на въезде в Донецкую область ругается с правоохранителями из-за того, что они остановили его автомобили. Замминистра МВД оскорблял подчиненных и угрожал им.
- Позже "Украинская правда" опубликовала еще одно видео, на котором Гогилашвили так же обращается с правоохранителем уже в Киеве.
- Гогилашвили уволили после просьбы президента Зеленского и "по собственному желанию".