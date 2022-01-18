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После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли

Вторник, 18 января 2022, 00:25
Петр порошенко с женой Мариной, фото Getty Images

14 января бывшего президента и нынешнего нардепа Петра Порошенко объявили в розыск по запросу Государственного бюро расследований. Тогда он был в Европейском Союзе.

Источник: сайт МВД

Дословно: "Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований. Сегодня, 17 января, она была удалена".

Детали: В бюро объяснили, что основанием для оглашения Порошенко в розыск стали определение Печерского суда Киева о его задержании и постановление ГБР об объявлении в розыск. Оба решения были приняты 24 декабря.

Впрочем, учитывая, что 17 января пятый президент прибыл на заседание Печерского суда Киева, информацию о его розыске из базы удалили.

Украинская правда
Темы: Порошенкорозыск


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