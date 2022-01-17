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После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли

Понедельник, 17 января 2022, 23:25
После выезда за границу Порошенко объявили в розыск, затем сняли
Петр порошенко с женой Мариной, фото Getty Images

14 января бывшего президента и нынешнего нардепа Петра Порошенко объявили в розыск по запросу Государственного бюро расследований. Тогда он был в Европейском Союзе.

Источник: сайт МВД

Дословно: "Соответствующая информация 14 января была размещена в информационно-поисковой системе во исполнение определения суда и постановления следователей Государственного бюро расследований. Сегодня, 17 января, она была удалена".

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Детали: В бюро объяснили, что основанием для оглашения Порошенко в розыск стали определение Печерского суда Киева о его задержании и постановление ГБР об объявлении в розыск. Оба решения были приняты 24 декабря.

Впрочем, учитывая, что 17 января пятый президент прибыл на заседание Печерского суда Киева, информацию о его розыске из базы удалили.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
  • 17 декабря следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове в ГБР, однако тот удрал на машине. Позднее Порошенко заявил, что улетел за рубеж и что вернется в Украину только в январе. Государственное бюро расследований намекало на то, что экс-президент решил вылететь за границу именно тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

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Украинская правда
Темы: Порошенкорозыск
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