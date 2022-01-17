Після виїзду за кордон Порошенка оголосили в розшук, потім зняли
14 січня колишнього президента і нинішнього нардепа Петра Порошенка оголосили в розшук за запитом Державного бюро розслідувань. Тоді він перебував у країнах Європейського Союзу.
Джерело: сайт МВС
Дослівно: "Відповідна інформація 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих Державного бюро розслідувань. Сьогодні, 17 січня, вона була видалена".
Деталі: У бюро пояснили, що підставою для оголошення Порошенка в розшук стали ухвала Печерського суду Києва про його затримання та постанова ДБР про оголошення в розшук. Обидва рішення були ухвалені 24 грудня.
Утім, зважаючи на те, що 17 січня п'ятий президент прибув на засідання Печерського суду Києва, інформацію про його розшук з бази видалили.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він проігнорував їх та втік на авто.
- Пізніше він заявив, що повернеться в Україну лише у січні. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.
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