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Після виїзду за кордон Порошенка оголосили в розшук, потім зняли

Вівторок, 18 січня 2022, 00:25
Петро порошенко з дружиною Мариною, фото Getty Images

14 січня колишнього президента і нинішнього нардепа Петра Порошенка оголосили в розшук за запитом Державного бюро розслідувань. Тоді він перебував у країнах Європейського Союзу.

Джерело: сайт МВС

Дослівно: "Відповідна інформація 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих Державного бюро розслідувань. Сьогодні, 17 січня, вона була видалена".

Деталі: У бюро пояснили, що підставою для оголошення Порошенка в розшук стали ухвала Печерського суду Києва про його затримання та постанова ДБР про оголошення в розшук. Обидва рішення були ухвалені 24 грудня.

Утім, зважаючи на те, що 17 січня п'ятий президент прибув на засідання Печерського суду Києва, інформацію про його розшук з бази видалили.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 17 грудня слідчі Державного бюро розслідувань спробували вручити нардепу Порошенку повістку про виклик до ДБР, однак він проігнорував їх та втік на авто.
  • Пізніше він заявив, що повернеться в Україну лише у січні. Державне бюро розслідувань натякало, що експрезидент вирішив вилетіти за кордон саме тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка 

Українська правда
Теми: Порошенкорозшук
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