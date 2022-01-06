В ГБР говорят, что Порошенко улетел за границу именно, когда замаячило подозрение
Государственное бюро расследований намекает, что 5-й президент Украины Петр Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
Источник: ГБР, адвокат Порошенко Игорь Головань
Дословно: "6 января в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества пятого Президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко П.А. в страны ЕС.
В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий".
Детали: В ГБР утверждают, что в ходе следственных действий от авиакомпании получили информацию, что билеты Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове.
Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности, говорят в бюро.
Указано, что органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.
Обновлено: По мнению адвоката Порошенко Игоря Голованя, сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует о том, что за Порошенко ведется незаконная слежка. В таком случае, пишет Головань, следует пойти дальше и обнародовать записи разговоров, свидетельствующих о предварительном планировании зарубежных визитов пятого президента Украины.
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Предыстория:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- Его вызвали на допрос на 23 декабря.
- Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
- 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.