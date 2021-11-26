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Зеленский подтвердил, что летал в Гуту с Ермаком, но говорит – "без цыган и медведей"

Пятница, 26 ноября 2021, 16:01
Зеленский подтвердил, что летал в Гуту с Ермаком, но говорит – без цыган и медведей
фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перелетов в период с 19 по 22 ноября, летал вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком.

Источник: Зеленский во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы корреспондента УП относительно последнего расследования о юбилее Ермака

Детали: Глава государства пожаловался, что "благодаря корреспонденту УП не имеет возможности жить личной жизнью", поскольку тот отслеживает его передвижение. Зеленский упрекнул также, что из-за этого "дети президента вынуждены везде находиться под охраной".

Зеленский также сетует, что благодаря корреспонденту УП мир узнает, что президентский самолет пока неисправен, поэтому глава государства не может им воспользоваться, а потому, мол, обратился в ГСЧС и получил подтверждение, что может воспользоваться ее вертолетами.

Президент заявил, что улетел в Гуту вечером пятницы "с семьей, чтобы отдохнуть, ведь в Киеве, мол, не осталось места, где он может это сделать". Его сопровождал еще один вертолет – по протоколам безопасности.

Но и там, по словам главы государства, он занимался подготовкой форума для работников дипломатической службы, запланированного на конец декабря.

Президент подтвердил, что в воскресенье 21 ноября улетел в Киев, где принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Свободы и Достоинства, а затем улетел обратно в государственную резиденцию в Гуте. Зеленский подтвердил, что с ним находился глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский намекнул, что Ермак отказался от празднования юбилея 21 ноября, и в Гуту "цыган не вызывали, медведей не вызывали, но и журналиста УП тоже не вызывали".

Также президент напомнил, что "Синегора" – защищенный объект, и журналист УП, мол, нарушил закон, запуская дрон над ним.

Что предшествовало: Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии УП заверил, что праздновал свое 50-летие в понедельник с родителями. При этом он высказался, что в Гуте был 19 и 20 ноября.

Знать больше: Ермаку можно. Как руководитель ОП с президентом отгулял юбилей в государственной резиденции в горах.

Предыстория:

  • 24 ноября "Украинская правда" обнародовала расследование о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута". Празднование длилось 4 дня, среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, чтобы посетить официальные мероприятия ко Дню достоинства и свободы, а затем вернулись в Карпаты частным самолетом.
  • Офис президента обнародовал реакцию, отрицая пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц на государственных вертолетах.
  • Позже сам Ермак написал пост, в котором отрицал отдельные факты из расследования УП, однако не прояснил, где он находился в свой день рождения, 21 ноября.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАндрей Ермак
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