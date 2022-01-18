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Россия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты

Вторник, 18 января 2022, 20:34
Россия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты
Русские боевики с флагом так называемой "ДНР" возле оккупированного Светлодарска в 2015 году. фото: getty images

Правительственные эксперты Министерства культуры и информационной политики имеют данные, что российские военные готовят провокацию через обстрел гражданского населения в ходе празднования Крещения 19 января.

Источник: сайт Центра стратегических коммуникаций Минкульта

Дословно: "Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время Крещения на пруде "Кирпичный" в Петровском районе Донецка.

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Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации".

Карта, обозначающая возможное местро провокации боевиков
Карта, обозначающая возможное местро провокации боевиков
Карта: Центр стратегических коммуникаций МКИП УКраины

Детали: Эксперты считают, что обстрел российские боевики планируют из опорного пункта на шахте им. Челюскинцев, расположенной в менее, чем двух километрах от пруда.

Чтобы замаскировать направление обстрелов, боевики планируют включить главный вентилятор на шахте, который прежде без определенной причины включали 15 января.

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По мнению экспертов Центра, российские военные могут и взорвать шахту вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.

Предыстория: 

  • По данным разведчиков Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.
  • В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
  • 14 января американские разведки сообщали, что Россия готовит провокацию на оккупированной территории восточных областей Украины, обстреляв собственных военных. После резонанса и информационной кампании, Россия планирует создать впечатление, будто Украина виновна в обстреле российских военных и использовать это как повод для полномасштабного вторжения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "полной дезинформацией".

Украинская правда
Темы: РосcияДонбассОРДЛОООСвойна
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