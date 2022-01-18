Россия готовит провокацию на Крещение возле Донецка – правительственные эксперты
Правительственные эксперты Министерства культуры и информационной политики имеют данные, что российские военные готовят провокацию через обстрел гражданского населения в ходе празднования Крещения 19 января.
Источник: сайт Центра стратегических коммуникаций Минкульта
Дословно: "Как стало известно Центру стратегических коммуникаций, 19 января оккупационные войска готовят обстрел верующих во время Крещения на пруде "Кирпичный" в Петровском районе Донецка.
Целью провокации может быть обвинение украинских военных в нападении, чтобы создать повод для эскалации".
Детали: Эксперты считают, что обстрел российские боевики планируют из опорного пункта на шахте им. Челюскинцев, расположенной в менее, чем двух километрах от пруда.
Чтобы замаскировать направление обстрелов, боевики планируют включить главный вентилятор на шахте, который прежде без определенной причины включали 15 января.
По мнению экспертов Центра, российские военные могут и взорвать шахту вооружением, запрещенным Минскими договоренностями.
Предыстория:
- По данным разведчиков Главного управления разведки Минобороны Украины, на временно оккупированной территории Донбасса россияне активизировали военные маневры, в частности, проводят собрание командиров.
- В Белом доме считают, что Россия готова начать вторжение в Украину в любой момент.
- 14 января американские разведки сообщали, что Россия готовит провокацию на оккупированной территории восточных областей Украины, обстреляв собственных военных. После резонанса и информационной кампании, Россия планирует создать впечатление, будто Украина виновна в обстреле российских военных и использовать это как повод для полномасштабного вторжения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это "полной дезинформацией".