В новогоднюю ночь в Польше нашли мертвым украинца

В канун Нового года в городе Седльце в Польше украинец был найден мертвым возле арендованной квартиры. Вероятно, он был убит.

Источник: Gazeta Wyborcza

Детали: Тело 47-летнего гражданина Украины нашли в Седльце на тротуаре прохожие. У него было большое ранение головы.

"Правоохранители установили, что мужчина был 47-летним гражданином Украины, который арендовал комнату в доме на улице, где его нашли", – рассказала пресс-секретарь прокуратуры города Седльце Кристина Голобек.

По ее словам, другие комнаты в доме, где проживал потерпевший, также арендуют иностранцы.

В канун Нового года в здании была вечеринка. Вероятно, именно здесь и произошло убийство.

В связи с инцидентом задержаны 12 человек, арендовавших квартиры в этом доме. По словам пресс-секретаря прокуратуры, ранее допросы были невозможны, в частности, из-за состояния алкогольного опьянения некоторых из задержанных.