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В Ровно пьяный помощник экс-депутата насмерть сбил военного

Воскресенье, 2 января 2022, 23:48
фото полиции

В центре Ровно нетрезвый водитель, который оказался помощником депутата облсовета предыдущего созыва, сбил человека и скрылся с места ДТП, его задержали.

Источник: полиция Ровенской области, Суспільне

 

Детали: Пешеход попал под колеса автомобиля, пересекая проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм через несколько часов он скончался в больнице.

2 января около 02:45 экипаж патрульных на улице Соборной увидел ехавшего навстречу на большой скорости водителя, который затем сбил пешехода. Впрочем, водитель не остановился, а продолжил движение.

Полицейские немедленно вызвали скорую для пострадавшего, а ориентировку об автомобиле передали всем патрулям. На место ДТП прибыл еще один экипаж, и патрульные начали преследование беглеца. Транспортное средство Audi с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко.

 

"И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство наручники. Осмотр водителя на состояние опьянения показал, что 24-летний житель села Бармаки, что недалеко от Ровно, управлял авто нетрезвым — 2,10 промилле алкоголя", — сообщили в полиции.

 

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Житель Бармаков задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

 

Из собственных источников Суспільному стало известно, что водитель Audi имеет удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата областного совета предыдущего созыва.

 

Пресс-офицер Нацполиции Ровенщины Екатерина Загурская сообщила, что при пешеходе, которого сбили, не было документов. Впоследствии полицейские установили, что это 27-летний костопольчанин, военнослужащий в отпуске.

Темы: РовноДТП
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