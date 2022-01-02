У Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового

У центрі Рівного нетверезий водій, який виявився помічником депутата облради попереднього скликання, збив людину й втік з місця ДТП, його затримали.

Джерело: поліція Рівненської області, Суспільне

Деталі: Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм за кілька годин він помер у лікарні.

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2 січня близько 02:45 екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич не зупинився, а продовжив рух.

Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача. Транспортний засіб "Audi" із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

"І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки. Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю", — повідомили в поліції.

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Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Житель Бармаків затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З власних джерел Суспільному стало відомо, що водій "Audi" має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що при пішоході, якого збили, не було документів. Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.