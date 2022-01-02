Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Рівному п’яний помічник ексдепутата на смерть збив військового

Неділя, 2 січня 2022, 23:48
фото поліції

У центрі Рівного нетверезий водій, який виявився помічником депутата облради попереднього скликання, збив людину й втік з місця ДТП, його затримали.

Джерело: поліція Рівненської області, Суспільне

 

Деталі: Пішохід потрапив під колеса автомобіля, коли перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм за кілька годин він помер у лікарні.

2 січня близько 02:45 екіпаж патрульних на вулиці Соборній побачив водія, який їхав назустріч на великій швидкості, а потім — збив пішохода. Втім, керманич не зупинився, а продовжив рух.

Поліцейські негайно викликали "швидку" для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали  усім патрулям. На місце ДТП прибув іще один екіпаж, тож патрульні розпочали переслідування втікача. Транспортний засіб "Audi" із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка.

 

"І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки. Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим — 2,10 проміле алкоголю", — повідомили в поліції.

 

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Житель Бармаків затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 

З власних джерел Суспільному стало відомо, що водій "Audi" має посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

 

Пресофіцерка Нацполіції Рівненщини Катерина Загурська повідомила, що при пішоході, якого збили, не було документів. Згодом поліцейські встановили, що це 27-річний костопільчанин — військовослужбовець у відпустці.

Теми: РівнеДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО – посол

виправлено Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка, ДБР заперечує, що мова про експрезидента

інфографіка МОЗ дозволив комбінувати CoronaVac з іншими вакцинами

ВІДЕОУ Дії запустили push-повідомлення про перевірку кредитної історії громадян

30-тисячний Трускавець відключили від водопостачання

фотоЗеленський приїхав у Буковель і зупинився в одному готелі з Коломойським

Усі новини...
Рівне
У Рівному загорівся тролейбус: постраждалих немає
У Рівному у двір власника будівельної фірми кинули гранату
Через неправильно припарковане авто поліція знайшла 13 підробних Covid-сертифікатів
Останні новини
23:29
фото, відео В Алмати та на заході Казахстану ввели надзвичайний стан
23:11
Головні новини Європи: екстрена зустріч НАТО, вирок за "ДНР" у Чехії, виплати за збитий літак МАУ
23:00
Єрмак розповів, про що говорив з представниками Франції та Німеччини
22:37
Британія вперше зареєструвала понад 200 тисяч заражень коронавірусом
21:49
"Газові протести" у Казахстані: в Алмати півтори сотні затриманих
21:37
Німеччина більше готова підтримати членство України в ЄС, ніж у НАТО – посол
20:55
Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО-Росія
20:17
Посол у Німеччині: суперечки в новому уряді щодо "Північного потоку" – це шанс для України
20:02
виправлено Прокурор відкликав клопотання про арешт у справі Порошенка, ДБР заперечує, що мова про експрезидента
19:34
Кулеба поговорив з новим главою МЗС Чехії про стримування Росії від нової агресії
Усі новини...