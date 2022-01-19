Порошенко после суда празднует в столичном ресторане

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда поехал праздновать в ресторан Царское село вместе со своей командой.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди гостей репортеры заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, Юрия Бирюкова, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

Из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.

Upd. После публикации новости нардепка ЕС Ирина Геращенко написала в Facebook, что фракция пригласила Порошенко с женой праздновать новогодние и рождественские праздники.

По ее словам, присутствовали все нардепы партии, депутаты из Киевсовета и "молодежка и друзья".

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