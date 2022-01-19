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Порошенко после суда празднует в столичном ресторане

Среда, 19 января 2022, 18:22
Порошенко после суда празднует в столичном ресторане

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда поехал праздновать в ресторан Царское село вместе со своей командой.

Источник: Украинская правда

Детали: Среди гостей репортеры заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, Юрия Бирюкова, пресс-секретаря Порошенко Святослава Цеголко и других.

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Из ресторана после Порошенко через 5 минут вышел миллионер Игорь Воронов.

Upd. После публикации новости нардепка ЕС Ирина Геращенко написала в Facebook, что фракция пригласила Порошенко с женой праздновать новогодние и рождественские праздники.

По ее словам, присутствовали все нардепы партии, депутаты из Киевсовета и "молодежка и друзья".

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Предыстория: 

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд. В тот день судья Алексей Соколов находился в совещательной комнате около 5 часов, а затем было объявлено, что решение об избрании меры пресечения будет озвучено 19 января.
  • 19 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Порошенко и его супруги Марины и определил личное обязательство как меру пресечения. Кроме того, народный депутат должен отдать свой паспорт для выезда за границу, не покидать территорию Киева и Киевской области без разрешения судьи и появляться по вызову в суд. В Государственном бюро расследований, расследующем это дело, недовольны решением суда и рассматривают обжалование решения в апелляционной инстанции.
  • Порошенко после заседания прокомментировал решение суда, что он пока не радуется, ведь "сценарий Зеленского-неадеквата еще не завершен". По мнению Порошенко и его сторонников, Банковая преследует политических оппонентов по надуманным обвинениям.

Михаил Ткач, Роман Петренко, УП
Темы: Порошенкосуд
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