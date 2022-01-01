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Вступил в силу закон о национальном сопротивлении

Суббота, 1 января 2022, 10:21
Вступил в силу закон о национальном сопротивлении
ФОТО ЭЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года.

Источник: УП

Детали: Документ регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.

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Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.

Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.

Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.

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Как отмечал президент Владимир Зеленский, меры национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и временно оккупированных территориях нашего государства.

По его словам, закон "Об основах национального сопротивления" позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли.

Что предшествовало: 1 января президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Предыстория:

  • 25 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон об основах национального сопротивления и в связи с ним предлагал увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.
  • 16 июля парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления.
  • 29 июля этот закон подписал президент. 

Украинская правда
Темы: Вооруженные силы
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