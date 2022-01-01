Вступил в силу закон о национальном сопротивлении
В Украине вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", принятый парламентом и подписанный президентом летом этого года.
Источник: УП
Детали: Документ регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.
Численность ВСУ увеличивается на 11 тыс.: 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций.
Силы территориальной обороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование. Именно им отводится ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины.
Закон определяет такие понятия как "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольное формирование территориальной общины" и т.д.
Как отмечал президент Владимир Зеленский, меры национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и временно оккупированных территориях нашего государства.
По его словам, закон "Об основах национального сопротивления" позволяет при необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли.
Что предшествовало: 1 января президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Предыстория:
- 25 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон об основах национального сопротивления и в связи с ним предлагал увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч военнослужащих.
- 16 июля парламент окончательно утвердил президентский законопроект №5557 об основах национального сопротивления.
- 29 июля этот закон подписал президент.