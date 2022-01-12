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Во Львове и Черкассах прекратили обучение во всех школах из-за "минирования"

Среда, 12 января 2022, 12:47
Во Львове и Черкассах прекратили обучение во всех школах из-за минирования
Иллюстративное фото: Радио Свобода

Во Львове и Черкассах приостановливали обучение во всех школах города из-за сообщения в полицию о "минировании".

Источник: полиция Львовской области, сайт Львовского городского совета с комментарием руководительницы управления образования Леси Васюты, пресс-служба полиции в Черкасской области

Прямая речь Васюты: "По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу – учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения – на этажах, внутри и снаружи – на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения".

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Детали: Во всех учебных заведениях Львова и Черкасс полицейские с кинологами и взрывотехниками обследовали помещения и близлежащие территории. Никаких подозрительных предметов или взрывчатки не нашли.

Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о "минировании". По факту ложного вызова о минировании начали уголовное производство.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
  • На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
  • 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.

Украинская правда
Темы: Львовполициядети
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