Во Львове и Черкассах прекратили обучение во всех школах из-за "минирования"
Во Львове и Черкассах приостановливали обучение во всех школах города из-за сообщения в полицию о "минировании".
Источник: полиция Львовской области, сайт Львовского городского совета с комментарием руководительницы управления образования Леси Васюты, пресс-служба полиции в Черкасской области
Прямая речь Васюты: "По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу – учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения – на этажах, внутри и снаружи – на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения".
Детали: Во всех учебных заведениях Львова и Черкасс полицейские с кинологами и взрывотехниками обследовали помещения и близлежащие территории. Никаких подозрительных предметов или взрывчатки не нашли.
Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о "минировании". По факту ложного вызова о минировании начали уголовное производство.
Предыстория:
- 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
- На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
- 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.