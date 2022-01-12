Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во Львове и Черкассах прекратили обучение во всех школах из-за "минирования"

Среда, 12 января 2022, 13:47
Иллюстративное фото: Радио Свобода

Во Львове и Черкассах приостановливали обучение во всех школах города из-за сообщения в полицию о "минировании".

Источник: полиция Львовской области, сайт Львовского городского совета с комментарием руководительницы управления образования Леси Васюты, пресс-служба полиции в Черкасской области

Прямая речь Васюты: "По состоянию на сегодняшний день еще не все учебные заведения вышли на учебу – учится только часть. Мы действуем по протоколу. Классные руководители обзванивают всех родителей, детей мы эвакуируем на улицу, родители приходят и забирают их домой. Обследуем помещения – на этажах, внутри и снаружи – на наличие каких-либо неизвестных предметов и взрывоопасных материалов. Будут соответствующие службы, они будут обследовать заведения".

Детали: Во всех учебных заведениях Львова и Черкасс полицейские с кинологами и взрывотехниками обследовали помещения и близлежащие территории. Никаких подозрительных предметов или взрывчатки не нашли.

Полицейские устанавливают личность анонима, сообщившего о "минировании". По факту ложного вызова о минировании начали уголовное производство.

Предыстория: 

  • 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
  • На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
  • 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.

Украинская правда
Темы: Львовполициядети
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПорошенко вылетел в Украину

фото, видеоПорошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет

Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ

У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев

Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

У Путина заявили, что не могут больше терпеть "вторжения" НАТО в Украину

Все новости...
Львов
Девушка демонстративно справила нужду под памятником Бандере во Львове
"Коктейль Молотова" в консульство РФ бросил мужчина с оккупированных территорий – Данилов
Новости 28 декабря: "слуга" купил телеканал, "Омикрон" в Киеве
Последние новости
08:21
В Украине 5 тысяч случаев Covid за сутки, больше всего на Львовщине
08:00
фотоПорошенко вылетел в Украину
07:37
Погода: украинцев ждут метели и сильный ветер
06:26
фото, видеоПорошенко прибыл в аэропорт Варшавы садиться на самолет
04:44
фотоДжокович в маске прилетел в Дубай, Australian Open начался без него
03:59
Северная Корея снова испытывает ракеты
02:48
Россия может разместить около США ядерное оружие – СМИ
01:12
Видео, фотоНа Полтавщине горит АЗС: микроавтобус врезался в цистерну с газом
23:46
Дания дополнительно выделит 22 миллиона евро на безопасность Украины
23:24
У Порошенко заявили о препятствиях и угрозах его сторонникам, едущим в Киев
Все новости...