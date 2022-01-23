МИД Британии: Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера

Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.

Источник: Британский МИД

Дословно Британский МИД: "У нас есть информация, указывающая на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины.

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Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

У нас есть информация, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в частности это:

Сергей Арбузов, первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году

Андрей Клюев, первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, руководитель Администрации бывшего президента Украины Януковича

Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)

Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 гг."

Детали: Британский МИД указывает, что некоторые из них "имеют контакты с офицерами российской разведки, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину".

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Как отметила Министр иностранных дел Лиз Трасс, информация, обнародованная сегодня, "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля".

"Россия должна остановить эскалацию, прекратить свои кампании агрессии и дезинформации и идти путем дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными убытками".

Позиция Великобритании по отношению к Украине также понятна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая Крым", – отмечают в МИДе Британии.

Отметим, что четверо бывших украинских чиновников, которых указывает МИД Британии, скрылись из Украины после Революции достоинства.

Напомним: Мураев неоднократно попадал в скандалы из-за своих пророссийских заявлений.

Он заявлял, что боевые действия на Донбассе якобы являются "гражданским конфликтом", потому что "Россия помогает "ДНР" и "ЛНР" деньгами, техникой, инструкторами, так же, как США помогали ВСУ и Нацгвардии".

Кроме этого, называл Революцию Достоинства "государственным переворотом".

В июне 2018 года он заявил, что Олег Сенцов "для одной части населения является террористом", потому что якобы "готовил поджоги и взрывы".

После этого Генпрокуратура открыла производство по Мураеву по статьям "государственная измена" и "заведомо ложное сообщение о совершении преступления".

Впоследствии нардеп признал, что дело Сенцова политическое, но справедливы ли обвинения в терроризме в отношении украинского режиссера – он не знает, ведь российское следствие якобы опирается и на свидетельство украинца Геннадия Афанасьева. Отметим, что Афанасьев давно отказался от показаний, "поскольку они были предоставлены под давлением".