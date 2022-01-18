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В Украине ускорили формирование подразделений сил терробороны

Вторник, 18 января 2022, 10:33
В Украине ускорили формирование подразделений сил терробороны
Тренировка резервистов сил терробороны. Фото Эльдара Сарахмана, УП

Минобороны решило ускорить формирование подразделений Сил территориальной обороны ВСУ – уже определено 86% мест дислокации, в приграничных областях сформировано 70% штата мирного времени.

Источник: Минобороны по результатам совещания с участием министра обороны Алексея Резникова, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного и их заместителей

Прямая речь Резникова: "Развертывание системы ТрО будет происходить в три этапа. Напомню, что Силы ТрО – это отдельный род сил в составе ВСУ. На первом этапе бригады и батальоны Сил ТрО будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. В каждом батальоне формируется скелет из военнослужащих ВСУ.

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Их задачей является командование, обучение и слаживание гражданских лиц, которые заключат контракт о службе в резерве ТрО и будут защищать территорию, где проживают. За счет этих резервистов ТрО каждый батальон будет насчитывать до 600 человек".

Детали: После того, как в батальонах и бригадах создадут организационно-управленческое ядро ​​из военнослужащих и обеспечат соответствующие условия, начнется второй этап формирования резерва ТрО. За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТрО, закрепят оружие. Его будут выдавать на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций.

На третьем этапе будет рассмотрен вопрос о необходимости создания в небольших населенных пунктах добровольческих формирований территориальных общин. Участники этих формирований с собственным охотничьим оружием при необходимости смогут привлекаться к патрулированию или охране объектов.

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Всего в составе Сил ТрО ВСУ сформируют 25 бригад (по одной на каждую область), которые будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих.

В особый период в подразделениях сил ТрО будет свыше 130 тысяч человек за счет созданного резерва.

Сообщается, что по состоянию на 17 января определено 86% мест дислокации подразделений ТрО по всей Украине. В приграничных регионах с начала января сформировано 70% штата бригад ТрО мирного времени. В настоящее время темпы развертывания военного компонента ТрО ускоряются.

В Минобороны подчеркнули, что перед заключением контракта на службу в резерве ТрО кандидаты должны пройти медосмотр, а лица старше 40 лет – военно-врачебную комиссию. Это связано с тем, что резерв ТрО будет проходить интенсивную подготовку.

Сейчас министерство ведет диалог с органами местной власти и самоуправления относительно обеспечения сил ТрО необходимыми ресурсами.

По словам Резникова, речь идет о ремонте и обустройстве мест дислокации, обеспечении всех коммуникаций, создании режимно-секретных объектов и помещений для хранения оружия и боеприпасов, транспорте и т.д.

В ближайшее время Минобороны планирует организовать учения с участием руководителей органов местной власти. Первыми планируют привлечь глав областных центров.

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Почему это важно: Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать формальным предлогом для вторжения какую-то провокацию.

Предыстория:

  • 11 января в Министерстве обороны России заявили, что перебрасывает военную технику и солдат к границе с Украиной для проведения там военных учений.  
  • 14 января стало известно, что российские власти начали внезапную проверку боевой готовности войск в Восточном военном округе, сообщалось, что особое внимание уделят переброске войск.
  • Также росСМИ сообщали, что в начале 2022 года РФ проведет учения стратегических ядерных сил.
  • 17 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "еще в декабре 2021 года" договорился с президентом России Владимиром Путиным провести внеплановые "солидные военные учения" в феврале.
  • Посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что РФ планирует провести совместные военные учения с Беларусью и на своей территории – подготовка к ним начнется сразу после окончания учений "Союзная решимость – 2022". 

Украинская правда
Темы: Миноборонывойна
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