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Канада разместит в Украине около 400 своих военных

Среда, 26 января 2022, 23:06
Канада разместит в Украине около 400 своих военных

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.

Источник: трансляция брифинга канадского правительства на youtube-канале новостного агентства Reuters

Детали: Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни, по словам министра обороны Канады Аниты Ананд.

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Кроме того, миссию продлили еще на 3 года, а также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

Канада считает, что угроза российского наступления в Украине касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министерства финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.

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Также она сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил ее продолжить миссию UNIFIER, когда Джоли была в Киеве.

Справка: Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

Предыстория: 

  • В начале января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которого договорились продолжить миссию UNIFIER. Канада рассматривала возможность предоставления Украине летального оружия, как сообщали журналисты.
  • 26 января Чехия приняла решение предоставить Украине бесплатно около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов.
  • 25 января в Украину прибыл третий пакет помощи США в размере 200 миллионов долларов, в котором, в частности, было передано около 300 новейших противотанковых комплексов "Джавелин".
  • 17 января Британия приняла решение передать Украине новейшие противотанковые гранатометы NLAW.

Денис Карловский, УП
Темы: КанадаоружиеВооруженные силыРосcиявойна
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