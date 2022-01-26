Канада разместит в Украине около 400 своих военных

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.

Источник: трансляция брифинга канадского правительства на youtube-канале новостного агентства Reuters

Детали: Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни, по словам министра обороны Канады Аниты Ананд.

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Кроме того, миссию продлили еще на 3 года, а также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

Канада считает, что угроза российского наступления в Украине касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министерства финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.

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Также она сообщила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил ее продолжить миссию UNIFIER, когда Джоли была в Киеве.

Справка: Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

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