Канада разместит в Украине около 400 своих военных
Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.
Источник: трансляция брифинга канадского правительства на youtube-канале новостного агентства Reuters
Детали: Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни, по словам министра обороны Канады Аниты Ананд.
Кроме того, миссию продлили еще на 3 года, а также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.
Канада считает, что угроза российского наступления в Украине касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министерства финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.
В то же время, по словам министра иностранных дел Мелани Джоли, Канада отдана дипломатическим попыткам разрешить конфликт.
Справка: Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.
Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.
Предыстория:
- В начале января президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, в ходе которого договорились продолжить миссию UNIFIER. Канада рассматривала возможность предоставления Украине летального оружия, как сообщали журналисты.
- 26 января Чехия приняла решение предоставить Украине бесплатно около 4 тысяч артиллерийских боеприпасов.
- 25 января в Украину прибыл третий пакет помощи США в размере 200 миллионов долларов, в котором, в частности, было передано около 300 новейших противотанковых комплексов "Джавелин".
- 17 января Британия приняла решение передать Украине новейшие противотанковые гранатометы NLAW.