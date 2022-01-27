ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям
В Государственном бюро расследований говорят, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался правоохранителям.
Источник: ГБР в Facebook
Детали: Заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который находится на месте происшествия, сообщил, что срочник, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.
По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
Обновлено: Позже ДБР внесло коррективы в свои заявления, отметив следующее: пока военный просил на улице женщину позвонить в полицию по его местонахождению, в полицию уже успел дозвониться проходивший мимо мужчина.
Всего после призыва сообщать о любых подозреваемых личностях на горячие линии правоохранительных органов поступило более 10 звонков, несколько из них касались именно задержанного.
По данным полиции, по вызову приехал наряд патрульных, который и задержал злоумышленника.
Что предшествовало: Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.
Трое из пяти раненных солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии.
Предыстория:
- 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
- По данным полиции, погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина.
- В 9:30 по ул. Крайней в городе Подгородное убийцу задержали полицейские.
- Командование и личный состав НГУ выразили соболезнования родным и близким погибших. Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.