ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям

В Государственном бюро расследований говорят, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался правоохранителям.

Источник: ГБР в Facebook

Детали: Заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который находится на месте происшествия, сообщил, что срочник, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.

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По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Обновлено: Позже ДБР внесло коррективы в свои заявления, отметив следующее: пока военный просил на улице женщину позвонить в полицию по его местонахождению, в полицию уже успел дозвониться проходивший мимо мужчина.

Всего после призыва сообщать о любых подозреваемых личностях на горячие линии правоохранительных органов поступило более 10 звонков, несколько из них касались именно задержанного.

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По данным полиции, по вызову приехал наряд патрульных, который и задержал злоумышленника.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Трое из пяти раненных солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии.

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