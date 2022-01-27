Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям

Четверг, 27 января 2022, 11:02
ГБР: солдат Нацгвардии, расстрелявший караул, сам сдался правоохранителям
Задержание Артемия Рябчука. фото Facebook

В Государственном бюро расследований говорят, что солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев в Днепре, сам сдался правоохранителям.

Источник: ГБР в Facebook

Детали: Заместитель директора теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который находится на месте происшествия, сообщил, что срочник, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.

Реклама:
 

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

Обновлено: Позже ДБР внесло коррективы в свои заявления, отметив следующее: пока военный просил на улице женщину позвонить в полицию по его местонахождению, в полицию уже успел дозвониться проходивший мимо мужчина.

Всего после призыва сообщать о любых подозреваемых личностях на горячие линии правоохранительных органов поступило более 10 звонков, несколько из них касались именно задержанного.

ВИДЕО ДНЯ

По данным полиции, по вызову приехал наряд патрульных, который и задержал злоумышленника.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Трое из пяти раненных солдатом-срочником военнослужащих Национальной гвардии находятся в тяжелом состоянии. 

Предыстория:

  • 27 января в 03 час. 40 мин на территории Южного машиностроительного завода произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
  • По данным полиции, погибли четыре военнослужащих и одна гражданская женщина.
  • В 9:30 по ул. Крайней в городе Подгородное убийцу задержали полицейские.
  • Командование и личный состав НГУ выразили соболезнования родным и близким погибших. Расследование обстоятельств трагического события будут заниматься представители ГБР и военной прокуратуры.

Украинская правда
Темы: НацгвардияГБРДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Нацгвардия
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: