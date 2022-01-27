В ДБР рассказали, при каких условиях проведут перекрестный допрос Порошенко и Медведчука

Одновременный допрос пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и народного депутата Виктора Медведчука в рамках "угольного дела" возможен, если их показания будут отличаться.

Источник: советник по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, которую цитирует с брифинга "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос, будет ли 31 января проводиться одновременный допрос Порошенко и Медведчука, Сапьян пояснила, что следователь имеет право проводить такой допрос, если после допроса обоих фигурантов их показания будут отличаться.

Прямая речь Сапьян: "Сначала нужно допросить Порошенко... Одновременный допрос не исключается".

" Порошенко запланировано допросить в качестве подозреваемого (в понедельник, 31 января)… по обстоятельствам поставки угля… следователям важно услышать ответы на вопросы относительно обстоятельств событий и принятых решений".

Предыстория:

20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.

Порошенко и его защита заявляют, что он не получал подозрения надлежащим образом. Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 года.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

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