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У ДБР розповіли, за яких умов проведуть перехресний допит Порошенка і Медведчука

Четвер, 27 січня 2022, 17:01
Фото:УП

Одночасний допит п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука в рамках "вугільної справи" можливий, якщо їхні свідчення відрізнятимуться.

Джерело: радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, яку цитує з брифінгу "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи проводитиметься 31 січня одночасний допит Порошенка та Медведчука, Сап'ян пояснила, що слідчий має право проводити такий допит, якщо після допиту обох фігурантів їхні свідчення відрізнятимуться.

Пряма мова Сап'ян: "Спочатку треба допитати Порошенка... Одночасний допит не виключається".

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного (в понеділок, 31 січня)... щодо обставин постачання вугілля... слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і ухвалених рішень".

Передісторія:

  • Державне бюро розслідувань чекає колишнього президента Петра Порошенка 31 січня і заявляє, що народний депутат здав свої паспорти вже після повідомлення, що він ігнорує цю вимогу суду.
  • 20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.  
  • Порошенко й його захист заявляють, що не отримував підозру належним чином. Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.
  • 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покиидати Київську область. 

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Теми: ПорошенкоМедведчук
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