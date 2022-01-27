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У ДБР розповіли, за яких умов проведуть перехресний допит Порошенка і Медведчука

Четвер, 27 січня 2022, 16:01
У ДБР розповіли, за яких умов проведуть перехресний допит Порошенка і Медведчука
Фото:УП

Одночасний допит п'ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та народного депутата Віктора Медведчука в рамках "вугільної справи" можливий, якщо їхні свідчення відрізнятимуться.

Джерело: радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, яку цитує з брифінгу "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи проводитиметься 31 січня одночасний допит Порошенка та Медведчука, Сап'ян пояснила, що слідчий має право проводити такий допит, якщо після допиту обох фігурантів їхні свідчення відрізнятимуться.

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Пряма мова Сап'ян: "Спочатку треба допитати Порошенка... Одночасний допит не виключається".

"Порошенка заплановано допитати як підозрюваного (в понеділок, 31 січня)... щодо обставин постачання вугілля... слідчим важливо почути відповіді на запитання щодо обставин подій і ухвалених рішень".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Державне бюро розслідувань чекає колишнього президента Петра Порошенка 31 січня і заявляє, що народний депутат здав свої паспорти вже після повідомлення, що він ігнорує цю вимогу суду.
  • 20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.  
  • Порошенко й його захист заявляють, що не отримував підозру належним чином. Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.
  • 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покиидати Київську область. 

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Теми: ПорошенкоМедведчук
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