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В МИД России уверяют, что им претит даже мысль о войне с Украиной

Четверг, 27 января 2022, 14:13
В МИД России уверяют, что им претит даже мысль о войне с Украиной
МИД РФ, иллюстративное фото с сайта mid.ru

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что для России неприемлема даже мысль о войне с Украиной. 

Источник: заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев на брифинге 27 января, ТАСС

Прямая речь: "Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".

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Детали: Это заявление прозвучало на фоне того, что с конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины и перебрасывании техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России. 

Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.

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Алена Рощенко, УП
Темы: Росcиявойна
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