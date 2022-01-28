Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Войска России в Беларуси похожи на оккупационные и больше угрожают Минску – Резников

Пятница, 28 января 2022, 12:11
Алексей Резников, иллюстративное фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства

Прямая речь: "Мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодняшний день нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или подобных угроз.

Что касается российских войск, которые прибывают на учебу в Беларусь. По своему составу они сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, – и представляют большую угрозу Минску, чем Украине".

Детали: Резников также заверил, что Украина не составляет угрозы Беларуси и не готовит провокаций в ОРДЛО, территория которых прилегает к российской и находится под контролем Кремля.

Прямая речь: "Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. И какие бы то ни было силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали.

Также абсолютным нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Мы последовательно укрепляем нашу оборону, но мы четко соблюдаем обязательства и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового".

Предыстория: 

  • С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, также идет перебрасывание техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России в феврале. 
  • Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
  • Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

Алена Рощенко, УП
Темы: БеларусьРосcияОРДЛОРезников


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Беларусь
Лукашенко пообещал войну в двух случаях
Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента
В Беларуси признали экстремистским еще одно оппозиционное издание
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...