Войска России в Беларуси похожи на оккупационные и больше угрожают Минску – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства

Прямая речь: "Мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодняшний день нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или подобных угроз.

Что касается российских войск, которые прибывают на учебу в Беларусь. По своему составу они сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, – и представляют большую угрозу Минску, чем Украине".

Детали: Резников также заверил, что Украина не составляет угрозы Беларуси и не готовит провокаций в ОРДЛО, территория которых прилегает к российской и находится под контролем Кремля.

Прямая речь: "Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. И какие бы то ни было силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали.

Также абсолютным нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Мы последовательно укрепляем нашу оборону, но мы четко соблюдаем обязательства и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового".

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