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Войска России в Беларуси похожи на оккупационные и больше угрожают Минску – Резников

Пятница, 28 января 2022, 11:11
Войска России в Беларуси похожи на оккупационные и больше угрожают Минску – Резников
Алексей Резников, иллюстративное фото Минобороны

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.

Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства

Прямая речь: "Мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодняшний день нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или подобных угроз.

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Что касается российских войск, которые прибывают на учебу в Беларусь. По своему составу они сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, – и представляют большую угрозу Минску, чем Украине".

Детали: Резников также заверил, что Украина не составляет угрозы Беларуси и не готовит провокаций в ОРДЛО, территория которых прилегает к российской и находится под контролем Кремля.

Прямая речь: "Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. И какие бы то ни было силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали.

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Также абсолютным нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Мы последовательно укрепляем нашу оборону, но мы четко соблюдаем обязательства и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового".

Предыстория: 

  • С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, также идет перебрасывание техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России в феврале. 
  • Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
  • Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
  • Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.

Алена Рощенко, УП
Темы: БеларусьРосcияОРДЛОРезников
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