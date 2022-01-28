Войска России в Беларуси похожи на оккупационные и больше угрожают Минску – Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что техника и бойцы, которых Россия посылает в Беларусь якобы для совместных учений, больше угрожают самой Беларуси, чем Украине.
Источник: Резников в Верховной Раде во время часа правительства
Прямая речь: "Мы внимательно наблюдаем за северным направлением. На сегодняшний день нет никаких попыток атаковать Украину мигрантами или подобных угроз.
Что касается российских войск, которые прибывают на учебу в Беларусь. По своему составу они сейчас больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу, – и представляют большую угрозу Минску, чем Украине".
Детали: Резников также заверил, что Украина не составляет угрозы Беларуси и не готовит провокаций в ОРДЛО, территория которых прилегает к российской и находится под контролем Кремля.
Прямая речь: "Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует в принципе, это нонсенс. У нас очень теплые чувства к белорусскому народу. И какие бы то ни было силовые действия против Беларуси противоречат интересам Украины. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали.
Также абсолютным нонсенсом является обвинение Украины в якобы подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Мы последовательно укрепляем нашу оборону, но мы четко соблюдаем обязательства и рассматриваем сценарий политико-дипломатического урегулирования как базового".
Предыстория:
- С конца октября западные СМИ и разведки сообщают о наращивании военной мощи Россией у границ Украины, также идет перебрасывание техники и бойцов даже с Дальнего Востока под предлогом военных учений Беларуси и России в феврале.
- Американская разведка прогнозировала, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах в начале 2022 года с участием до 175 тысяч военнослужащих.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки на востоке, в Одессе и Мариуполе, а также с севера – от Беларуси.
- Сперва разведки считали наиболее вероятным временем нападения конец января, теперь речь идет о феврале. В Госдепе США считают, что на планы президента РФ Владимира Путина могла повлиять просьба главы Китая Си Цзиньпина не атаковать Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4-20 февраля.