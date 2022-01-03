Разговор с Байденом "доказывает особый характер наших отношений" – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый в этом году разговор с президентом США Джо Байденом.
Источник: Зеленский в twitter, Ермак в twitter
Прямая речь Зеленского: "Первый международный разговор года (с Байденом – ред.) доказывает особый характер наших отношений.
Обсудили общие действия (Украины и США – ред.) и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации.
Ценим непреклонную поддержку (Украины – ред.)".
Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал в twitter разговор президентов.
"Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – написал Ермак.
Что было раньше: Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Предыстория:
- 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.
- Байден в разговоре с Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину". В то же время, Путин сказал, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.
- Переговоры между США и Россией, которая предъявила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января.
- 7 декабря Байден и Путин провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.
- После этого 9 декабря состоялся разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, длившийся полтора часа.