Разговор с Байденом "доказывает особый характер наших отношений" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый в этом году разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: Зеленский в twitter, Ермак в twitter

Прямая речь Зеленского: "Первый международный разговор года (с Байденом – ред.) доказывает особый характер наших отношений.

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Обсудили общие действия (Украины и США – ред.) и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации.

Ценим непреклонную поддержку (Украины – ред.)".

Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал в twitter разговор президентов.

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"Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – написал Ермак.

Что было раньше: Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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