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Разговор с Байденом "доказывает особый характер наших отношений" – Зеленский

Понедельник, 3 января 2022, 00:25
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал первый в этом году разговор с президентом США Джо Байденом.

Источник: Зеленский в twitter, Ермак в twitter

Прямая речь Зеленского: "Первый международный разговор года (с Байденом – ред.) доказывает особый характер наших отношений.

Обсудили общие действия (Украины и США – ред.) и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации.

Ценим непреклонную поддержку (Украины – ред.)".

Детали: Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал в twitter разговор президентов.

"Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании", – написал Ермак.

Что было раньше: Президент США Джо Байден провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предыстория:

  • 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. Разговор длился 50 минут.
  • Байден в разговоре с Путиным "дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину". В то же время, Путин сказал, что санкции против РФ могут привести к разрыву отношений между странами.
  • Переговоры между США и Россией, которая предъявила требование не принимать Украину в НАТО, планируются 10 января. 
  • 7 декабря Байден и Путин провели виртуальные переговоры, они общались более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной. Путин потребовал так называемых "гарантий безопасности" для России.
  • После этого 9 декабря состоялся разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, длившийся полтора часа.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайден
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