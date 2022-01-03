На Донбассе ранили украинского бойца
Понедельник, 3 января 2022, 18:49
С начала суток 3 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинский военный ранен.
Источник: штаб ООС
Дословно: "В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов".
Детали: В результате обстрелов военный ранен, состояние его здоровья – средней тяжести.
Украинская правда