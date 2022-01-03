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На Донбассе ранили украинского бойца

Понедельник, 3 января 2022, 17:49
На Донбассе ранили украинского бойца
ФОТО: МиНОБОРОНы

С начала суток 3 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинский военный ранен.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

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В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов".

Детали: В результате обстрелов военный ранен, состояние его здоровья – средней тяжести.

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Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООСвойна
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