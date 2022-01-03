На Донбассе ранили украинского бойца

С начала суток 3 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, украинский военный ранен.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.

В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов".

Детали: В результате обстрелов военный ранен, состояние его здоровья – средней тяжести.