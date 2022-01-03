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Медведчук посетовал, что его дочери аннулировали визу для учебы в Швейцарии

Понедельник, 3 января 2022, 22:16
Виктор Медведчук, скриншот с видео UkrLive

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его дочери не выдали визу для учебы в Женевском университете.

Источник: Медведчук в интервью заблокированному телеканалу UkrLive, hromadske

Детали: Нардеп сказал, что его дочь Дарья (она является крестницей президента России Владимира Путина – ред.) училась в Украине, а затем сдала экзамены и поступила в Женевский университет.

По словам Медведчука, сначала она получила учебную визу и в начале сентября 2021 года должна была ехать на учебу.

Однако за два дня до этого, уверяет политик, дочери сообщили, что визу аннулировали.

Прямая речь: "Западный мир и тут проявился. Да, я выступаю против внешнего управления, внешнего управления США и Запада. И буду выступать".

Детали: Медведчук также рассказал, что когда на него наложили санкции, ему якобы предлагали на время покинуть страну: "Эти предложения поступали от друзей, на которых выходили представители Офиса президента".

Более того, когда он уже получил подозрение, ему якобы предлагали уйти из политики в обмен на прекращение уголовных производств.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против Виктора Медведчука и его однопартийца Тараса Козака. Под санкции попали и 8 компаний, которые владеют телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne.
  • 19 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также против гражданской жены нардепа Тараса Козака Натальи Лавренюк.
  • 11 мая 2021 года Медведчуку и Казаку объявили подозрение в госизмене по трем эпизодам: покушение на хищение природных ресурсов Украины, передачу секретной информации о Вооруженных Силах и организацию подрывной деятельности.
  • 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии деятельности террористической организации: его обвиняют в том, что Украина получила дешевый уголь из Южной Африки во время энергетического кризиса ради закупки угля из ОРДЛО.
  • 28 декабря 2021 года президент Зеленский ввел в действие решение СНБО, вводящее санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных окружением нардепа Виктора Медведчука.

Темы: МедведчукШвейцариявизы
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