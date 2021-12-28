Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, которое накладывает санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Термин ограничивающих мер установили на 5 лет.

Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.

Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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