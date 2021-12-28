Зеленский ввел санкции против новых владельцев телеканала ОПЗЖ
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, которое накладывает санкции против компаний-владельцев телеканалов "Первый независимый" и UkrLive, созданных окружением Виктора Медведчука.
Источник: указ на сайте президента
Детали: Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы "Первый независимый" и UkrLive - ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство". Термин ограничивающих мер установили на 5 лет.
Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.
Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций стало расследование СБУ о схемах с поставками угля с оккупированных территорий Донбасса.
- 26 февраля Павел Егорычев, который является директором ООО "Новый формат ТВ" и председателем в ООО "ТВ Выбор", которые входят в медиагруппу Тараса Козака, стал руководителем ООО "Тайм Медиа" и львовского канала "Первый независимый".
- В тот же день началось вещание "Первого независимого" в новом формате, но через час канал закрыли.
- В сентябре народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич приобрел 60% собственности нового телеканала.
- В декабре Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала из-за того, что у его владельца Шуфрича имеется конфликт интересов. Как глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и как собственник СМИ, он не может принимать решение беспристрастно.