В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Источник: Эхо Кавказа со ссылкой на администрацию президента Казахстана, информагентство КазТАГ в Telegram

Дословно пресс-служба Токаева: "В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года".

In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:



