Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение

Вторник, 4 января 2022, 23:29
Алматы. Фото twitter.com/LukeSt_K

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Источник: Эхо Кавказа со ссылкой на администрацию президента Казахстана, информагентство КазТАГ в Telegram

Дословно пресс-служба Токаева: "В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года".

Детали: Как сообщает КазТАГ, в Алматы и Мангистауской области ввели комендантский час с 23.00 до 7.00.

Кроме того, на период действия чрезвычайного положения принято решение:

  • усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
  • установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
  • обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
  • ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;
  • запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
  • запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
  • запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;
  • установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
  • обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

В Казахстане уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный автогаз.

С Нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).  

4 января почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

В Алматы, по предварительным данным, задержаны уже более 200 человек.

Полиция применяет спецсредства – газ и светошумовые гранаты – против демонстрантов, митингующие поджигают полицейские машины.

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
  • 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.

Темы: Казахстанмитингицены
powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава НПУ обещает повысить зарплату полицейским уже в январе

Президент Казахстана из-за протестов попросил помощи у Путина и Ко

У Путина говорят, что Казахстан не просил у России помощи

обновлено Казахстан: в сети распространяют "требования протестующих" о полной перегрузке властей

В столице Казахстана – чрезвычайное положение, в Алматы – стреляли

фотоГоспогранслужба изготовила 2000 бухт колючей проволоки для границы с Беларусью

Все новости...
Казахстан
"Газовые протесты" в Казахстане: в Алматы полторы сотни задержанных
Протесты в Казахстане: в двух городах люди ночевали на площадях
Казахстан отменил смертную казнь
Последние новости
23:42
Премьер Армении заявил, что в Казахстан направляются "миротворцы ОКДБ"
23:05
Церемонию "Грэмми" перенесли из-за Covid-19
22:36
Nikola отказалась от претензий к Tesla на 2 миллиарда долларов
22:15
В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию, аэропорт освобожден – власти
21:59
Офис генпрокурора объяснил арест отдельных счетов "АрселорМиттал"
21:40
Во Франции число суточных случаев коронавируса впервые превысило 300 тысяч
21:20
Глава НПУ обещает повысить зарплату полицейским уже в январе
20:53
Президент Казахстана из-за протестов попросил помощи у Путина и Ко
20:40
Украинский экспорт в 2021 году стал рекордным – Минэкономики
20:13
Протесты в Казахстане: Лукашенко созвонился с Путиным и Токаевым
Все новости...