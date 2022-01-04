В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

Источник: Эхо Кавказа со ссылкой на администрацию президента Казахстана, информагентство КазТАГ в Telegram

Дословно пресс-служба Токаева: "В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года".

In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:



pic.twitter.com/uEQFlnQWfz — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 4, 2022

Детали: Как сообщает КазТАГ, в Алматы и Мангистауской области ввели комендантский час с 23.00 до 7.00.

Кроме того, на период действия чрезвычайного положения принято решение:

усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;

обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;

запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;

установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.





Video of the protest in Almaty. The internet has now been completely shut down. #kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/c0I22e4USw — Luke (@LukeSt_K) January 4, 2022

В Казахстане уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный автогаз.

С Нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).

4 января почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.

В Алматы, по предварительным данным, задержаны уже более 200 человек.

Полиция применяет спецсредства – газ и светошумовые гранаты – против демонстрантов, митингующие поджигают полицейские машины.

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