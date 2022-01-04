В Алматы и на западе Казахстана ввели чрезвычайное положение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении на две недели чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.
Источник: Эхо Кавказа со ссылкой на администрацию президента Казахстана, информагентство КазТАГ в Telegram
Дословно пресс-служба Токаева: "В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года".
In #Almaty, #Kazakhstan, there are violent scuffles between protesters and the security forces. Armoured vehicles appear to be fleeing from the protesters:
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— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) January 4, 2022
Детали: Как сообщает КазТАГ, в Алматы и Мангистауской области ввели комендантский час с 23.00 до 7.00.
Кроме того, на период действия чрезвычайного положения принято решение:
- усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
- установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;
- обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
- ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;
- запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
- запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
- запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ;
- установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
- обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
Video of the protest in Almaty. The internet has now been completely shut down. #kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/c0I22e4USw— Luke (@LukeSt_K) January 4, 2022
В Казахстане уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный автогаз.
С Нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
4 января почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
В Алматы, по предварительным данным, задержаны уже более 200 человек.
Полиция применяет спецсредства – газ и светошумовые гранаты – против демонстрантов, митингующие поджигают полицейские машины.
Предыстория:
- Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
- После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
- В городах Жанаозен и Актау на западе Казахстана сотни участников акций протеста против резкого роста стоимости горючего провели ночь на вторник на центральных площадях.
- 4 января в Алматы полиция задержала около полторы сотни человек на двух акциях протеста против роста цен на автогаз.