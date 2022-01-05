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ЕС высказался по поводу событий в Казахстане: призывают воздержаться от эскалации

Среда, 5 января 2022, 18:27
ФОТО TENGRINEWS.KZ

Евросоюз призвал стороны конфликта в Казахстане воздерживаться от эскалации насилия.

Источник: Европейская служба внешних связей

Дословно: "В свете продолжающихся протестов в Казахстане, связанных, прежде всего, с недавним удвоением цен на сжиженный газ, Европейский Союз внимательно следит за развитием событий.

Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия.

Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они останутся ненасильственными и останутся без какого-либо подстрекательства к насилию. Европейский Союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерять применение силы при защите своих законных интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства".

Предыстория:

  • Со 2 января на западе Казахстана проходят "газовые" протесты. Массовые недовольства начались в городе Жанаозене после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
  • Столкновения продолжаются, в Алматы люди захватили акимат (администрацию).
  • 5 января Токаев объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. 
  • В Кремле говорят, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, и заявили, что против вмешательства кого-либо извне.

Темы: КазахстанЕС
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