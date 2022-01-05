ЕС высказался по поводу событий в Казахстане: призывают воздержаться от эскалации

Евросоюз призвал стороны конфликта в Казахстане воздерживаться от эскалации насилия.

Источник: Европейская служба внешних связей

Дословно: "В свете продолжающихся протестов в Казахстане, связанных, прежде всего, с недавним удвоением цен на сжиженный газ, Европейский Союз внимательно следит за развитием событий.

Мы призываем всех, кого это касается, действовать ответственно и сдержанно и воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации насилия.

Признавая право на мирные демонстрации, Европейский Союз ожидает, что они останутся ненасильственными и останутся без какого-либо подстрекательства к насилию. Европейский Союз также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест и соразмерять применение силы при защите своих законных интересов безопасности, а также соблюдать свои международные обязательства".

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