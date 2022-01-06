У Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать

Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

Источник: Сообщение Офиса генерального прокурора

Дословно: "Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

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В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и другое".

Подробности: Источники УП в правоохранительных органах утверждают, что под арест не попали наличные средства Порошенко.

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