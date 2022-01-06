Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать

Четверг, 6 января 2022, 14:25
У Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать

Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

Источник: Сообщение Офиса генерального прокурора

Дословно: "Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

Реклама:

В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и другое".

Подробности: Источники УП в правоохранительных органах утверждают, что под арест не попали наличные средства Порошенко.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В четверг Печерский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество Порошенко по делу о государственной измене.
  • 6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.

Темы: ПорошенкоВенедиктова
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: