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У Венедиктовой рассказали, где искали имущество Порошенко, чтобы арестовать

Четверг, 6 января 2022, 15:25

Офис генерального прокурора сообщил, что у пятого президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко арестовали имущество, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

Источник: Сообщение Офиса генерального прокурора

Дословно: "Судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества.

В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и другое".

Подробности: Источники УП в правоохранительных органах утверждают, что под арест не попали наличные средства Порошенко.

Предыстория:

  • В четверг Печерский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество Порошенко по делу о государственной измене.
  • 6 января Порошенко заявил, что не сможет вернуться в Украину в первой половине января, как сообщал ранее, а планирует прибыть 17 января.

Темы: ПорошенкоВенедиктова
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