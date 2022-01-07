Россия с трех аэродромов ведет переброску войск в Казахстан – СМИ

Самолеты военно-транспортной авиации России ведут переброску основных сил своего контингента сил ОДКБ на территорию Казахстана с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областях продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан.

Реклама:

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

Детали: В настоящее время подразделения ВДВ грузят штатную технику и вооружения.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РФ позиционирует ОДКБ в качестве альтернативы НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Ранее не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

Напомним: Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан: подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76.

Предыстория: