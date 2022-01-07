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Россия с трех аэродромов ведет переброску войск в Казахстан – СМИ

Пятница, 7 января 2022, 03:38
Россия с трех аэродромов ведет переброску войск в Казахстан – СМИ
фото: Минобороны РФ

Самолеты военно-транспортной авиации России ведут переброску основных сил своего контингента сил ОДКБ на территорию Казахстана с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "С аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областях продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан.

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Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный".

Детали: В настоящее время подразделения ВДВ грузят штатную технику и вооружения.

"Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Что предшествовало: 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". РФ позиционирует ОДКБ в качестве альтернативы НАТО. Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Ранее не было прецедентов, чтобы ОДКБ посылала миротворцев в страны-участницы договора.

Напомним: Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан: подразделение доставили на пяти самолетах Ил-76.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Акции начались в городе Жанаозене Мангистауской области после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе. С нового года его стоимость на местных автозаправках увеличилась более чем вдвое: с 50-60 тенге за литр (около $0,13) – до 120 тенге за литр ($0,27).
  • 4 января правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр для Мангистауской области, однако акции протеста не прекратились.
    Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитеррористическую операцию".
  • Чрезвычайное состояние ввели на всей территории Казахстана.
  • 5 января премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении направить в Казахстан миротворческие силы ОДКБ. 6 января стало известно, что первые российские военные уже прибыли в Казахстан.

Темы: КазахстанРосcия
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