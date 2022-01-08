Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В армии Норвегии не хватает нижнего белья из-за эпидемии коронавируса

Суббота, 8 января 2022, 22:03

Норвежские призывники должны вернуть свое нижнее белье после завершения военной службы для следующих новобранцев, поскольку армия борется с истощением запасов из-за COVID-19.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Норвегия, охраняющая северные границы НАТО и граничащая с Россией, ежегодно призывает на военную службу около 8000 юношей и девушек и до недавнего времени разрешала демобилизованным призывникам покидать казармы с выданным им нижним бельем.

Но пандемия серьезно осложнила поток поставок из-за закрытия заводов и проблем с транспортом, в результате чего норвежские военные попросили призывников сдавать нижнее белье, в том числе бюстгальтеры и носки.

Хотя изначально это было добровольно, теперь это стало обязательным. "Теперь, когда мы решили повторно использовать эту часть комплекта, это помогает нам … У нас недостаточно запасов", — сказал представитель оборонной логистики Ханс Мейзингсет.

"Текстиль стирают, чистят и проверяют. То, что мы распространяем, находится в хорошем состоянии", — добавил он.

Темы: курьезкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Умер президент Европейского парламента

США "по-тихому" утвердили $200 млн военной помощи Украине – СМИ

У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне

В США рекорд госпитализаций по Covid с начала пандемии

Новости 10 января: протесты в Казахстане, переговоры США и России

"Никаких решений по Украине без Украины": в Госдепе рассказали подробности переговоров с РФ

Все новости...
курьез
Во Львовском райсовете подрались депутаты: один из них олимпийский призер по карате
Африканец давал взятку пограничникам, чтоб пустили "изучать украинский"
Скандального политтехнолога Петрова отстранили с телеканала "Рада"
Последние новости
09:12
Производство электроэнергии в Украине за год выросло на 5%
09:06
В Казахстане – новый премьер
08:51
На Банковой рассказали, о чем просили НАТО перед переговорами с РФ
08:41
В Украине 5 429 случаев Covid за сутки, из них почти 22% в Киеве
08:18
Президент Казахстана заявил о завершении основной миссии ОДКБ
08:00
07:12
Умер президент Европейского парламента
07:04
За сутки в мире коронавирус унес более 5 тысяч жизней
06:15
Более 70 самолетов перебрасывали силы ОДКБ в Казахстан – Минобороны России
05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала на востоке более 900 нарушений "тишины" за четыре дня
Все новости...