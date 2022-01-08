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В армии Норвегии не хватает нижнего белья из-за эпидемии коронавируса

Суббота, 8 января 2022, 21:03

Норвежские призывники должны вернуть свое нижнее белье после завершения военной службы для следующих новобранцев, поскольку армия борется с истощением запасов из-за COVID-19.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Норвегия, охраняющая северные границы НАТО и граничащая с Россией, ежегодно призывает на военную службу около 8000 юношей и девушек и до недавнего времени разрешала демобилизованным призывникам покидать казармы с выданным им нижним бельем.

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Но пандемия серьезно осложнила поток поставок из-за закрытия заводов и проблем с транспортом, в результате чего норвежские военные попросили призывников сдавать нижнее белье, в том числе бюстгальтеры и носки.

Хотя изначально это было добровольно, теперь это стало обязательным. "Теперь, когда мы решили повторно использовать эту часть комплекта, это помогает нам … У нас недостаточно запасов", — сказал представитель оборонной логистики Ханс Мейзингсет.

"Текстиль стирают, чистят и проверяют. То, что мы распространяем, находится в хорошем состоянии", — добавил он.

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Темы: курьезкоронавирус
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