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В армії Норвегії не вистачає спідньої білизни через епідемію ковід

Субота, 8 січня 2022, 22:03

Норвезькі призовники повинні повернути свою спідню білизну після завершення військової служби для наступних новобранців, оскільки армія бореться із виснаженням запасів через COVID-19.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Норвегія, що охороняє північні кордони НАТО і що межує з Росією, щороку приймає на військову службу близько 8000 юнаків та дівчат і донедавна дозволяла демобілізованим призовникам залишати казарми з виданою ним білизною.

Але пандемія серйозно ускладнила потік поставок через закриття заводів та проблеми з транспортом, внаслідок чого норвезькі військові попросили призовників здавати спідню білизну, зокрема бюстгальтери та шкарпетки.

Хоча спочатку це було добровільно, тепер це стало обов'язковим. "Тепер, коли ми вирішили повторно використати цю частину комплекту, це допомагає нам... У нас недостатньо запасів", - сказав представник оборонної логістики Ганс Мейзінгсет.

"Текстиль перуть, чистять та перевіряють. Те, що ми видаємо, перебуває у хорошому стані", — додав він.

Нагадаємо, Норвегія продасть Румунії 32 винищувачі F-16, які коштиватимуть близько 354 млн євро.

Теми: курйозкоронавірус


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