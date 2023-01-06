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Россиянин написал в паспорте "путин х..ло", чтобы не выгоняли из Украины – ГПСУ

Евгений КизиловПятница, 6 января 2023, 12:05
Россиянин написал в паспорте путин х..ло, чтобы не выгоняли из Украины – ГПСУ
фото гпсу

Гражданин России, который превысил срок пребывания в Украине, нарисовал в загранпаспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "путин х..ло", чтобы его не возвращали на родину.

Источник: Государственная пограничная служба в Facebook

Детали: В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в РФ не желает.

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Кроме вышеуказанных действий, мужчина зачеркнул в паспорте графу "гражданство".

Для дальнейшей проверки его передали полиции.

"Стыдно быть россиянином", - резюмировали пограничники.

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Темы: границаРосcиякурьез
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