Россиянин написал в паспорте "путин х..ло", чтобы не выгоняли из Украины – ГПСУ
Пятница, 6 января 2023, 13:05
Гражданин России, который превысил срок пребывания в Украине, нарисовал в загранпаспорте флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "путин х..ло", чтобы его не возвращали на родину.
Источник: Государственная пограничная служба в Facebook
Детали: В Киевской области пограничники обнаружили гражданина России, который превысил срок пребывания в Украине. В разговоре мужчина рассказал, что возвращаться в РФ не желает.
Кроме вышеуказанных действий, мужчина зачеркнул в паспорте графу "гражданство".
Для дальнейшей проверки его передали полиции.
"Стыдно быть россиянином", - резюмировали пограничники.
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