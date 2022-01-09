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В Британии число умерших от ковида превысило 150 тысяч

Воскресенье, 9 января 2022, 14:37
В Британии число умерших от ковида превысило 150 тысяч
Пациент в больнице, фото pixabay

С начала пандемии в Великобритании зафиксировано более 150 тысяч смертей от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sky News.

За последние сутки в стране зарегистрировали еще 313 смертей в связи с коронавирусом. Таким образом, общее число смертей с начала пандемии достигло 150 057.

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По последним данным правительства, также зарегистрировано еще 146 390 случаев COVID-19, в результате чего общее количество инфекций с начала пандемии составляет более 14 млн 300 тысяч.

Комментируя число смертей от COVID-19, что превысило 150 тысяч, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что вирус "нанес ужасные потери нашей стране".

Он призвал людей пройти вакцинацию.

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"Наш выход из этой пандемии состоит в том, чтобы каждый получил ревакцинацию или первую или вторую дозу, если они еще этого не сделали", - заявил глава британского правительства.

4 января Британия впервые зарегистрировала более 200 тысяч заражений коронавирусом.

Темы: коронавирусВеликобритания
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