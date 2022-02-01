В Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

В Киев прибыла очередная часть военной помощи от Соединенных Штатов – более 80 тонн патронов разного калибра.

Источник: министр обороны Алексей Резников в facebook

Прямая речь: "Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки!"

Детали: Резников добавил, что в ближайшие дни из США прибудет еще один груз – оборонная амуниция для Вооруженных Сил Украины.

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