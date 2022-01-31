В Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

В Киев прибыла очередная часть военной помощи от Соединенных Штатов – более 80 тонн патронов разного калибра.

Источник: министр обороны Алексей Резников в facebook

Прямая речь: "Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки!"

Реклама:

Детали: Резников добавил, что в ближайшие дни из США прибудет еще один груз – оборонная амуниция для Вооруженных Сил Украины.

Предыстория:

Первая из нескольких партий пакета по безопасности помощи США на сумму $200 миллионов утром 22 января прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

23 января в Украину прибыла вторая часть военной помощи от США.

Третий самолет от правительства США в рамках военной помощи прибыл 25 января.

28 января прибыл четвертый по счету самолет США с помощью по безопасности на борту.