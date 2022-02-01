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Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование – Зеленский

Вторник, 1 февраля 2022, 09:28
Появилась надежда на деэскалацию и мирное урегулирование – Зеленский
Зеленский в Раде, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский заявил, что с разблокированием "нормандского формата" возникла надежда на деэскалацию напряжения и мирное урегулирование для Украины.

Источник: Зеленский в выступлении на открытии новой сессии Верховной Рады

Прямая речь: "На прошлой неделе я провел переговоры с президентом Европейского совета, с президентом Литвы, Азербайджана, Франции, президентом Соединенных Штатов Америки, встретился с послами стран G7, ООН, НАТО, ЕС, Международного валютного фонда, ОБСЕ. В общей сложности это 80 представителей иностранных государств и международных организаций. Они едины в нашей поддержке.

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Единство разблокировало нормандский формат, показало готовность к диалогу, дало надежду на деэскалацию и мирное урегулирование. Впервые с 2019 года все четыре стороны согласовали совместное итоговое заявление.

Мы активно работаем, чтобы в ближайшие дни согласовать дату следующей встречи советников в Берлине, где, надеюсь, будет договоренность по поводу встречи лидеров нормандской четверки".

Детали: Зеленский также отметил, что на этой неделе Киев принимает премьер-министров Великобритании, Польши, Нидерландов и президента Турции.

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Прямая речь: "Такая интенсивность визитов – это серьезный фактор стабилизации ситуации внутри нашего государства.

Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блоггеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами. Все едут к нам. Это очень важно.

Нам готовы подставить плечо, а не подножку. Это очень важно. И мы за это благодарны нашим партнерам. (...)

Мы ценим поддержку всех, мы рассчитываем только на себя".

Этому предшествовало: 26 января после долгого перерыва состоялась встреча советников лидеров в Нормандском формате в Париже, они договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленскийнормандский форматвойнамир
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