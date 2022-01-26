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Встреча советников в Нормандском формате завершилась: договорились встретиться в Берлине

Среда, 26 января 2022, 22:11

На встрече советников лидеров в Нормандском формате в Париже договорились встретиться через две недели в Берлине.

Источник: брифинг главы Офиса президента Украины Андрея Ермака на телеканале "Дом", брифинг советника президента РФ Дмитрия Козака

Детали: По мнению Ермака, сегодняшнюю встречу можно считать "реанимацией" Нормандского формата после саммита лидеров в Париже 9 декабря 2019 года.

Ермак заявил, что совместное заявление-коммюнике сторон стало первым с декабря 2019 года, которое удалось согласовать совместно всем четырем сторонам.

Кроме того, главным вопросом на дискуссиях выступило соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, принятого в июле 2020 года. Стороны договорились, что нужно следить за соблюдением "режима тишины", в частности, через механизм ОБСЕ.

По его словам, хотя между сторонами существует много противоречий на трактовке Минских соглашений, они согласились договариваться дальше.

Козак заявил, что, по мнению российской делегации, Украине следует вести прямой диалог с представителями российских незаконных формирований на Донбассе, однако украинская сторона отказалась даже рассматривать этот вопрос.

Прямая речь Казака: "Сегодня вообще не происходит диалог, на многократные предложения Донбасса нет никакой реакции Украины, ни ответа "да" или "нет". Поэтому Россия попросила взять паузу до получения конкретных предложений по выполнению Минских соглашений. Диалог, который должен продолжаться уже 7 лет (между Украиной и российскими боевиками на Донбассе – ред.) Мы к этому даже не приступали!"

Детали: По словам Козака, вопрос проведения саммита лидеров государств-участников Нормандского формата не поднимали из-за, якобы, сильных  разногласий в позициях сторон. В частности, перед тем как встречаться лидерам "Нормандии", Россия требует от Украины признать автономность Донецкой и Луганской областей в Конституции и провести выборы в оккупированных территориях.

Козак продолжал на пресс-брифинге повторять тезисы российской пропаганды, что на Донбассе есть "внутренний конфликт" Украины и делал вид, что Россия не ведет войну против Украины.

На вопрос журналистов о предложении руководства российской Госдумы поставлять официальное оружие российским боевикам на Донбассе, Козак сказал, что положения Минских соглашений "не запрещают прямо любым странам поддерживать участников Нормандского формата".

Что было раньше: Немецкие журналисты сообщали из своих источников, что политические советники должны были обсуждать дату начала переговоров с представителями российских незаконных формирований. Украинская сторона официально отрицала эти слухи.

Денис Карловский, УП
Темы: нормандский форматМинские соглашенияДонбассвойнаРосcия


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