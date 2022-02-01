Рада оставила Украину в антитеррористическом протоколе СНГ

Верховная Рада не поддержала выход Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведении совместных антитеррористических мер на территориях государств-участников СНГ.

Источник: парламентское заседание 1 февраля

Детали: В выступлениях большинство нардепов высказались за выход Украины из этого протокола так называемого Содружества независимых государств в условиях гибридной войны, которую Россия 8-й год ведет против нашей страны, но при голосовании голосов не хватило. "За" 223 при необходимом количестве в 226.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, голос "за" дали 158 членов фракции "Слуг народа", не голосовали 5 (отсутствуют на заседании 79), ОПЗЖ не дала ни одного голоса "за".

В "Европейской солидарности" - 18 "за" (при 8 отсутствующих на заседании) не проголосовала Климпуш-Цинцадзе, в "Батькивщине" решение поддержали 12 нардепов (отсутствуют 13).

Присутствующий "Голос" проголосовал "за", кроме лидера Киры Рудик, карточка которой не голосовала.

11 внефракционных поддержали проект закона, а одиозный бывший "слуга" Евгений Шевченко проголосовал "против".

Большинство собравшихся на заседании нардепов группы "За майбутнє" не голосовали. "Довіра" дала 6 голосов в поддержку, семеро членов группы не нажали кнопку.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл пленарное заседание.