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Рада лишила Україну в антитерористичному протоколі СНД

Вівторок, 1 лютого 2022, 15:18

Верховна Рада не підтримала вихід України з протоколу про затвердження положення про порядок організації та проведення спільних антитерористичних заходів на територіях держав-учасниць СНД.

Джерело: парламентське засідання 1 лютого

Деталі: У виступах більшість нардепів висловилися за вихід України з цього протоколу так званої Співдружності незалежних держав в умовах гібридної війни, яку Росія 8-мий рік веде проти нашої країни, але при голосуванні голосів забракло. "За" 223 при необхідній кількості в 226.

Як свідчать дані на сайті парламенту, голос "за" дали 158 членів фракції "Слуг народу", не голосували 5 (відсутні на засіданні 79), ОПЗЖ не дала жодного голосу "за".

У "Європейської солідарності" 18 "за" (при 8 відсутніх на засіданні) не проголосувала Климпуш-Цинцадзе, у "Батьківщини" рішення підтримали 12 нардепів (відсутні 13).

Присутній "Голос" проголосував "за", крім лідерки Кіри Рудик, картка якої не голосувала.

11 позафракційних підтримали проєкт закону, а одіозний колишній "слуга" Євгеній Шевченко проголосував "проти".

Більшість присутніх на засіданні нардепів групи "За майбутнє" не голосували. "Довіра" дала 6 голосів на підтримку, семеро членів групи не натисли кнопку.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закрив пленарне засідання.

Валентина Романенко, УП
Теми: СНДВерховна Рада
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