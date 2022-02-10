Ярославский вылетел из Украины – источники

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным источников "Украинской правды", ночью сбил насмерть человека, полетел из Харькова в Лондон.

Источник: собеседники "Украинской правды" в авиационной сфере

Детали: По данным источников УП, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.

На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

Аэропорт Харькова фото УП

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).

скриншот с Flightradar

Предыстория: