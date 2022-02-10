Ярославский вылетел из Украины – источники
Четверг, 10 февраля 2022, 13:17
Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным источников "Украинской правды", ночью сбил насмерть человека, полетел из Харькова в Лондон.
Источник: собеседники "Украинской правды" в авиационной сфере
Детали: По данным источников УП, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.
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На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.
По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Ранее собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.
Украинская правда