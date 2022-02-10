Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ярославский вылетел из Украины – источники

Четверг, 10 февраля 2022, 14:17
Александр Ярославский. Фото с Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого, по данным источников "Украинской правды", ночью сбил насмерть человека, полетел из Харькова в Лондон.

Источник: собеседники "Украинской правды" в авиационной сфере 

Детали: По данным источников УП, чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел из Харькова в 13:50.

На его борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий. 

 
Аэропорт Харькова 
фото УП

По данным Flightradar, самолет двигается в аэропорт Фарнборо (Лондон, Великобритания).  

 
скриншот с Flightradar

Предыстория: 

  • Ранее собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Украинская правда
Темы: Ярославский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Ярославский
Ярославского вызывают на допрос из-за смертельного ДТП
Кортеж Ярославского сбил насмерть человека – источники
Банк Ярославского просит разрешения купить Pinbank
Последние новости
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
15:24
Экспорт и импорт Украины увеличился на треть
15:13
Более половины украинцев готовы сопротивляться вооруженному наступлению России – опрос
Все новости...