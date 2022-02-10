Украина осудила Россию, заблокировавшую акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива
Украинское министерство иностранных дел осуждает решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.
Источник: пресс-служба МИД, Facebook-страница министра обороны Алексея Резникова
Дословно: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".
Детали: В украинском ведомстве отмечают, что площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в этих морях.
Также усложняется международное судоходство. В частности, торговое, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.
В Украине считают, что действия РФ недопустимы и демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права.
Министр обороны добавил, что перекрытие акваторий морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую используют россияне.
Прямая речь Резникова: "Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости".
Сообщается, что военно-морские силы Украины готовы к провокациям и защите страны по морскому направлению.
Предыстория:
- Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
- 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
- СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
- В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
- Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.