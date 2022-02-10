Украина осудила Россию, заблокировавшую акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива

Украинское министерство иностранных дел осуждает решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Источник: пресс-служба МИД, Facebook-страница министра обороны Алексея Резникова

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

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Детали: В украинском ведомстве отмечают, что площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в этих морях.

Также усложняется международное судоходство. В частности, торговое, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

В Украине считают, что действия РФ недопустимы и демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права.

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Министр обороны добавил, что перекрытие акваторий морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую используют россияне.

Прямая речь Резникова: "Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости".

Сообщается, что военно-морские силы Украины готовы к провокациям и защите страны по морскому направлению.

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