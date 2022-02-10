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Украина осудила Россию, заблокировавшую акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива

Мазуренко Алена Четверг, 10 февраля 2022, 13:48
карта ВМС Украины

Украинское министерство иностранных дел осуждает решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Источник: пресс-служба МИДFacebook-страница министра обороны Алексея Резникова

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

Детали: В украинском ведомстве отмечают, что площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в этих морях.

Также усложняется международное судоходство. В частности, торговое, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

В Украине считают, что действия РФ недопустимы и демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права.

Министр обороны добавил, что перекрытие акваторий морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую используют россияне.

Прямая речь Резникова: "Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости".

Сообщается, что военно-морские силы Украины готовы к провокациям и защите страны по морскому направлению.

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
  • СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
  • Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.

Темы: РосcияЧерное мореАзовское мореМИД


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