Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина осудила Россию, заблокировавшую акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива

Алена МазуренкоЧетверг, 10 февраля 2022, 12:48
Украина осудила Россию, заблокировавшую акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива
карта ВМС Украины

Украинское министерство иностранных дел осуждает решение России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военных учений.

Источник: пресс-служба МИДFacebook-страница министра обороны Алексея Резникова

Дословно: "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений".

Реклама:

Детали: В украинском ведомстве отмечают, что площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в этих морях.

Также усложняется международное судоходство. В частности, торговое, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия для портов Украины.

В Украине считают, что действия РФ недопустимы и демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны добавил, что перекрытие акваторий морей "для учений" – это тактика ползучей оккупации моря, которую используют россияне.

Прямая речь Резникова: "Если не будет общей реакции мира на эти попытки давления, то подобную тактику Кремль и не только Кремль, может применить во всем мире. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости".

Сообщается, что военно-морские силы Украины готовы к провокациям и защите страны по морскому направлению.

Предыстория: 

  • Россия заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет начнет действовать в 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и заявленный конец – 23:00 (по Киеву) 19 февраля.
  • 8 февраля Россия перебросила 6 больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов сначала в Средиземное, а затем в Черное море якобы для участия в военных учениях.
  • СМИ также сообщили, что Россия перевозит ближе к Азовскому морю быстроходные патрульные катера из Балтийского и Каспийского морей.
  • В конце декабря американские журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщали, что российское вторжение может начаться с морского побережья.
  • Министерство обороны Украины в декабре сообщало, что Россия блокировала морские пути в Азовском море в связи с подобными "плановыми учениями" военного флота. Тогда россияне запретили судоходство в 70% акватории Азовского моря.

Темы: РосcияЧерное мореАзовское мореМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
В России упал вертолет ФСБ: экипаж погиб
Ватикан пытается "отбелить" слова Папы о "великой России"
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: