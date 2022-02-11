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Встреча "Нормандии": представитель России пожаловался на непреклонность Украины

Пятница, 11 февраля 2022, 10:32
Встреча Нормандии: представитель России пожаловался на непреклонность Украины
Дмитрий Козак, фото ТАСС

Представитель России на переговорах политических советников лидеров "нормандского формата" Дмитрий Козак заявил, что почти 9 часов переговоров в Берлине не дали результатов из-за неуступчивости Украины. 

Источник: заместитель главы администрации президента РФ Козак, которого цитирует российское агентство ТАСС

Прямая речь: "К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах… Преодолеть разногласия не удалось.

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На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. 

Отказались в проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов (ОРДЛО – ред.). Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать".

Детали: По словам Козака, стороны на встрече намеревались преодолеть разногласия относительно интерпретации минских соглашений и "до последнего пытались найти различные компромиссные формулировки" для итогового заявления.

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"Должны были в этих формулировках прозвучать цитаты, мы даже их в кавычках предложили записать в наше итоговое заявление, но Украина категорически отказалась это делать. Именно поэтому затянулись так долго переговоры", – заявил  Козак.

По его словам, "ситуация патовая" – и в ситуации неопределенности "все зависит от действий официального Киева".

Козак также заявил, что не увидел готовности Германии и Франции "надавить на Киев", зато увидел "попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих 8 лет".

По утверждению представителя Кремля, на словах была достигнута договоренность о том, что Россия, Германия и Франция в рамках "нормандского формата" будут "мониторить поведение Украины на очередном или внеочередном заседании контактной группы". 

Москва цинично продолжает склонять Киев к решению вопросов с пособниками РФ в ОРДЛО.

Прямая речь: "Я даже призвал украинцев, если у них появятся какие-то идеи и мысли для того, чтобы продвигаться по требованиям выполнения минских соглашений, то чтобы они созвали немедленно внеочередное заседание Контактной группы, – потому что следующее будет через три недели, – и внесли свои предложения о будущем статусе Донбасса, либо отреагировали на предложения Донбасса.

Украина взяла молчаливую паузу, чтобы подумать. 

Мы с Германией и Францией будем мониторить, и если будут практические шаги по продвижению переговорного процесса в соответствии с комплексом мер и будут выявлены какие-то разногласия между представителями Донбасса и представителями правительства Украины, которые требуют нашего рассмотрения, мы готовы вмешаться и оказать содействие для того, чтобы стороны конфликта договорились по этим разногласиям".

Напомним: Киев отказывается признавать сепаратистские власти оккупированных территорий востока (ОРДЛО) и вести с ними переговоры. Украина и Россия расходятся в трактовке порядка выполнения Минских соглашений.

26 января в Париже, а 10 февраля в Берлине состоялись встречи советников лидеров "Нормандии" – Украины, России, Германии и Франции. Берлинская встреча длилась почти 9 часов, но ни один документ по ее результатам не был принят, сообщил представитель Украины Андрей Ермак.

Алена Рощенко, УП
Темы: нормандский форматРосcияДонбассМинские соглашения
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