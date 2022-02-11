Суд отклонил апелляцию Порошенко и оставил ему обязательство

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева и не изменил меру пресечения в виде личного обязательства бывшему президенту и нардепу Петру Порошенко.

Источник: решение Киевского апелляционного суда, сообщение ДБР

Детали: Защита Порошенко настаивала на снятии каких-либо ограничений по Порошенко, прокуроры – на усилении. Но суд не удовлетворил обе апелляции.

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В Государственном бюро расследований заявили, что "этим решением суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".

В то же время под апелляционным судом в пятницу собралось несколько тысяч сторонников Порошенко. Сам он после решения суда заявил, что таким образом власти мешают ему проводить встречи вне Украины.

Предыстория:

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20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.

Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 года.

19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

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