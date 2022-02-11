Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд отклонил апелляцию Порошенко и оставил ему обязательство

Пятница, 11 февраля 2022, 15:12
Суд отклонил апелляцию Порошенко и оставил ему обязательство
Фото: Getty Images

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева и не изменил меру пресечения в виде личного обязательства бывшему президенту и нардепу Петру Порошенко.

Источник: решение Киевского апелляционного суда, сообщение ДБР

Детали: Защита Порошенко настаивала на снятии каких-либо ограничений по Порошенко, прокуроры – на усилении. Но суд не удовлетворил обе апелляции.

Реклама:

В Государственном бюро расследований заявили, что "этим решением суд фактически признал, что подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".

В то же время под апелляционным судом в пятницу собралось несколько тысяч сторонников Порошенко. Сам он после решения суда заявил, что таким образом власти мешают ему проводить встречи вне Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 декабря 2021 года Петру Порошенко подписали подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УКУ (государственная измена) и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 УКУ (содействие деятельности террористической организации) в связи с закупкой угля с оккупированных территорий востока Украины в 2014-2015 годах.
  • Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 года.
  • 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и возложил обязанности: сдать документы, дающие право выезда за границу; прибывать по требованию к следователям и суду; не покидать Киевскую область.

Знать больше: "Поехали, твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Украинская правда
Темы: Порошенкосуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Порошенко
Суд признал виновным Герасимова в недекларировании дома в Испании, но не наказал
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: