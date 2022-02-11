Суд відхилив апеляції і лишив Порошенку зобов’язання

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського райсуду Києва і не змінив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання колишньому президенту і нардепу Петру Порошенку.

Джерело: рішення Київського апеляційного суду, повідомлення ДБР

Деталі: Захист Порошенко наполягав на знятті будь-яких обмежень щодо Порошенка, прокурори - на посиленні. Але суд не задовольнив обидві апеляції.

В Державному бюро розслідувань заявили, що "цим рішенням суд фактично визнав, що підозра депутату була вручена в законний спосіб, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами".

Водночас під апеляційним судом у п’ятницю зібралися кілька тисяч прихильників Порошенка. Сам він після рішення суду заявив, що в такий спосіб влада заважає йому проводити зустрічі поза Україною.

Передісторія:

20 грудня 2021 року Петру Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.

Порошенко повернувся в Україну 17 січня 2022 року.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покиидати Київську область.

За словами адвокатів паспорти Порошенко здав 24 січня.

Знати більше: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка