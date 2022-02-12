Байден и Путин провели переговоры на фоне угрозы войны

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: Разговор начался около 18 часов по киевскому времени.

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По информации российских СМИ, он длился один час.

Переговоры прошли на фоне опасений США относительно нападения России на Украину, ранее Вашингтон решил эвакуировать из Украины своих дипломатов и остановить консульские услуги из-за возможного широкомасштабного наступления РФ.

В Кремле утверждают, что инициатором разговора выступила американская сторона.

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Перед разговором с Байденом у Путина прошли телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, их темой также была Украина.

Дополнено: В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и очертил, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

В свою очередь в Кремле сообщили, как Владимир Путин выразил Байдену недовольство фактом милитаризации Украины и "накачки" ее современным оружием.

Напомним: