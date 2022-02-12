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Байден и Путин провели переговоры на фоне угрозы войны

Светлана КизиловаСуббота, 12 февраля 2022, 19:14
Путин и Байден, фото AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин в субботу на фоне возможного вторжения России в Украину обсудили ситуацию с безопасностью.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Белого дома

Детали: Разговор начался около 18 часов по киевскому времени.

По информации российских СМИ, он длился один час.

Переговоры прошли на фоне опасений США относительно нападения России на Украину, ранее Вашингтон решил эвакуировать из Украины своих дипломатов и остановить консульские услуги из-за возможного широкомасштабного наступления РФ.

В Кремле утверждают, что инициатором разговора выступила американская сторона.

Перед разговором с Байденом у Путина прошли телефонные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, их темой также была Украина.

Дополнено: В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден во время субботнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предостерег его от вторжения в Украину и очертил, что будет ждать Россию в случае развязывания войны.

В свою очередь в Кремле сообщили, как Владимир Путин выразил Байдену недовольство фактом милитаризации Украины и "накачки" ее современным оружием.

Напомним:

  • Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне российской угрозы заверили украинцев, что Вооруженные силы дадут достойный отпор оккупантам, если те отважатся на наступление.

Темы: ПутинБайденвойнаУкраина


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