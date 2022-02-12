У России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США

Американская разведка сообщает, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе захватить Киев в течение двух суток.

Источник: американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США

Детали: По оценкам экспертов оборонных и разведывательных агентств США, Россия может пойти в девяти направлениях при полномасштабном вторжении.

По данным разведки Россия полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит от 800 до 900 военных.

Кроме того, президент России Владимир Путин, по их данным, отправил шесть из семи подразделений российского спецназа, в каждом из которых от 200 до 300 профессиональных бойцов.

Разведка считает, что есть два наиболее масштабных сценария, которые по сути составляют тактику оцепления с обеих сторон – военные подразделения одновременно заходят с разных сторон, чтобы окружить украинские силы в так называемом "котле".

Оценка американской разведки касательно того, по каким направлениям могут совершить нападение Фото: NBC News

По одному из этих двух сценариев, Россия намерена захватить весь левый берег Днепра, на котором размещена половина личного состава Вооруженных сил Украины, включая наиболее профессиональные подразделения.

Российский танковый и механизированный контингент будет двигаться в направлениях Днепра, окружая Полтаву и Харьков. Сразу со стороны временно оккупированных территорий Донбасса двинутся силы пехоты по трем маршрутам, перекрывая выход к побережью Азовского моря.

По данным американской разведки, из Крыма вылетят военные вертолеты, которые будут поддерживать силы пехоты атаками с воздуха.

У россиян есть вариант высадки десанта из моря и воздуха на побережье Черного моря у Одессы, чтобы создать "коридор" по суше к временно оккупированной территории Молдовы вдоль Днестра, где также есть российский военный контингент. По оценке американцев, у побережья Украины Россия дислоцировала подлодки и пять десантных кораблей. Еще шесть десантных кораблей должны поступить в ближайшие дни.

Другой вариант наступления рассматривается с севера, со стороны границы Черниговской области с Россией и белорусско-украинской границы. В этом наступлении российские группировки будут двигаться на юг в Житомир и юго-восток в Киев, чтобы оцепить эти города. По оценке американцев, в нападении будут применять наземную артиллерию, кибератаки и наземные подразделения.

Из-за хорошего состояния автодорог в этих регионах, американские разведчики прогнозируют, что российские танки могут достичь Киева меньше, чем за двое суток. Российская армия разместила два зенитно-ракетных комплекса С-400 "Триумф" на территории Беларуси, что позволит им контролировать воздушное пространство и сбивать украинские самолеты.

Оценка американской разведки касательно наступления на Киев Фото: NBC News

По их словам, в этой атаке россияне намерены начать артиллерийский огонь ночью, включая применение баллистических ракет средней дальности. Их мишенями будут армейские склады с боеприпасами, системы противоракетной и противовоздушной обороны, военные станции связи и другая критическая инфраструктура ВСУ.

Россия планирует уничтожить способность украинской армии защищаться в первые несколько часов наступления с применением кибератак, в частности на электростанциях, чтобы военные в разных частях страны потеряли возможность коммуникации между собой. Одновременно с цифровыми атаками у военных инженеров и подразделений пехоты будет задача разъединить части украинского войска физически, захватывая мосты и переплавы.

Кроме того, американские разведчики оценивают число возможных потерь среди гражданского населения около 50 тысяч погибших и раненых.

Американский военный эксперт Роб Ли считает, что Россия способна совершить массовые атаки на украинские аэродромы в первые 20-30 минут атаки.

Кроме того, по мнению Ли, российское военное командование постарается избежать больших потерь среди гражданского населения, а, скорее всего, сосредоточится на ликвидации личного состава ВСУ, отчасти, чтобы оправдать вторжение в глазах собственных граждан.

В то же время, по мнению Ли, Россия все еще может передумать и совершить менее масштабную атаку, например на Донбассе, или попытаться свергнуть украинское правительство и назначить более благосклонное руководство к России, избежав широкомасштабных боевых действий.

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