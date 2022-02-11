У России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
Американская разведка сообщает, что в России рассматривают 9 возможных вариантов военного вторжения, в том числе захватить Киев в течение двух суток.
Источник: американский телеканал NBC News со ссылкой на источники в разведывательных агентствах США
Детали: По оценкам экспертов оборонных и разведывательных агентств США, Россия может пойти в девяти направлениях при полномасштабном вторжении.
По данным разведки Россия полностью приготовила к боевой готовности 100 батальонно-тактических групп, каждая из которых состоит от 800 до 900 военных.
Кроме того, президент России Владимир Путин, по их данным, отправил шесть из семи подразделений российского спецназа, в каждом из которых от 200 до 300 профессиональных бойцов.
Разведка считает, что есть два наиболее масштабных сценария, которые по сути составляют тактику оцепления с обеих сторон – военные подразделения одновременно заходят с разных сторон, чтобы окружить украинские силы в так называемом "котле".
По одному из этих двух сценариев, Россия намерена захватить весь левый берег Днепра, на котором размещена половина личного состава Вооруженных сил Украины, включая наиболее профессиональные подразделения.
Российский танковый и механизированный контингент будет двигаться в направлениях Днепра, окружая Полтаву и Харьков. Сразу со стороны временно оккупированных территорий Донбасса двинутся силы пехоты по трем маршрутам, перекрывая выход к побережью Азовского моря.
По данным американской разведки, из Крыма вылетят военные вертолеты, которые будут поддерживать силы пехоты атаками с воздуха.
У россиян есть вариант высадки десанта из моря и воздуха на побережье Черного моря у Одессы, чтобы создать "коридор" по суше к временно оккупированной территории Молдовы вдоль Днестра, где также есть российский военный контингент. По оценке американцев, у побережья Украины Россия дислоцировала подлодки и пять десантных кораблей. Еще шесть десантных кораблей должны поступить в ближайшие дни.
Другой вариант наступления рассматривается с севера, со стороны границы Черниговской области с Россией и белорусско-украинской границы. В этом наступлении российские группировки будут двигаться на юг в Житомир и юго-восток в Киев, чтобы оцепить эти города. По оценке американцев, в нападении будут применять наземную артиллерию, кибератаки и наземные подразделения.
Из-за хорошего состояния автодорог в этих регионах, американские разведчики прогнозируют, что российские танки могут достичь Киева меньше, чем за двое суток. Российская армия разместила два зенитно-ракетных комплекса С-400 "Триумф" на территории Беларуси, что позволит им контролировать воздушное пространство и сбивать украинские самолеты.
По их словам, в этой атаке россияне намерены начать артиллерийский огонь ночью, включая применение баллистических ракет средней дальности. Их мишенями будут армейские склады с боеприпасами, системы противоракетной и противовоздушной обороны, военные станции связи и другая критическая инфраструктура ВСУ.
Россия планирует уничтожить способность украинской армии защищаться в первые несколько часов наступления с применением кибератак, в частности на электростанциях, чтобы военные в разных частях страны потеряли возможность коммуникации между собой. Одновременно с цифровыми атаками у военных инженеров и подразделений пехоты будет задача разъединить части украинского войска физически, захватывая мосты и переплавы.
Кроме того, американские разведчики оценивают число возможных потерь среди гражданского населения около 50 тысяч погибших и раненых.
Американский военный эксперт Роб Ли считает, что Россия способна совершить массовые атаки на украинские аэродромы в первые 20-30 минут атаки.
Кроме того, по мнению Ли, российское военное командование постарается избежать больших потерь среди гражданского населения, а, скорее всего, сосредоточится на ликвидации личного состава ВСУ, отчасти, чтобы оправдать вторжение в глазах собственных граждан.
В то же время, по мнению Ли, Россия все еще может передумать и совершить менее масштабную атаку, например на Донбассе, или попытаться свергнуть украинское правительство и назначить более благосклонное руководство к России, избежав широкомасштабных боевых действий.
Предыстория:
- Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
- После слов Байдена, посольства ряда западных стран объявили официальные инструкции для своих граждан, чтобы они немедленно уехали за пределы Украины. Израиль объявил эвакуацию сотрудников своего посольства и членов их семей.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
- 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
- В противовес, американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники во властных кабинетах, заявил, что американские власти намеренно создают удручающую и "апокалиптическую" картину в медиа и через официальные каналы коммуникации, чтобы отвадить Россию от ее намерений.