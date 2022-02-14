Зеленский в обращении заверил, что все под контролем: призвал олигархов вернуться
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью в стране, а также попросил олигархов и бизнесменов, недавно покинувших Украину, вернуться.
Источник: обращение Зеленского на сайте Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине. А к тем, кто ее покинул в этот самый ответственный момент. Ваша сила не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить.
Вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого – просто площадка для денег".
Детали: Зеленский заверил, что 16 февраля проведет в Украине День единения и докажет публично, что Украина едина перед угрозой внешнего вторжения и уверена в своем войске. В этот день президент запланировал исполнить с утра государственный гимн и одновременно осуществить торжественное поднятие флага в разных городах Украины.
Он заверил, что власть контролирует ситуацию с безопасностью, а украинское войско имеет современное вооружение и боевой дух для того, чтобы оказывать упорное сопротивление вторжению.
Прямая речь Зеленского: "Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться.
Сегодня не просто День влюбленных. Сегодня День влюбленных в Украине. Мы верим в собственные силы и продолжаем строить вместе наше будущее. Потому что нас объединяет любовь – любовь к Украине, единственной и неповторимой.
Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг мрак. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом. Любите Украину! Мы спокойны. Мы сильны. Мы вместе. Великий народ великой страны".
Детали: Кроме того, Зеленский обратился к около 20 народным депутатам, которые по состоянию на 14 февраля находятся за пределами Украины. Он призвал их вернуться в ближайшие 24 часа и присоединиться к дипломатическим усилиям по предотвращению войны и выполнять свои задачи, для которых их избрали избиратели.
Президент отметил, что вероятную дату начала широкомасштабного наступления России уже несколько раз "откладывали" западные партнеры Украины, поэтому и в этот раз не следует опасаться, что действительно произойдет полномасштабная война.
Зеленский сказал, что против Украины ведут войну на разных фронтах. По мнению президента, на "дипломатическом фронте" Россия требует лишить Украины будущего в ЕС и НАТО, а на "информационном" – заставить сомневаться в возможности украинской армии дать отпор и принудить к поражению.
Предыстория:
- Как раз перед своим обращением, Зеленский опубликовал указ, которым определил 16 февраля как День единения Украины.
- "Украинская правда" 13 февраля узнала со своих источников, а также открытых данных об отслеживании авиарейсов, что Украину массово покинули на чартерных самолетах олигархи и бизнесмены, в частности Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Игорь Абрамович, Александр Ярославский, Вадим Столар, Василий Хмельницкий и другие.
- По данным УП, за пределами Украины находятся более 20 народных депутатов, в частности представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
- По сообщениям израильских журналистов, американское руководство якобы тайно сообщило лидеров Израиля, что Россия готова начать широкомасштабное наступление в Украине 15 февраля.
- Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.