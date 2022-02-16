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Пинчук уверяет, что бизнес из Украины ни ногой

Валентина РоманенкоСреда, 16 февраля 2022, 16:51
Пинчук уверяет, что бизнес из Украины ни ногой
скриншот трансляции

Виктор Пинчук уверяет, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране.

Источник: учредитель и член Совета YES бизнесмен Виктор Пинчук в Днепре 16 февраля

Прямая речь: "Очень важно показать всему миру и, конечно, Украине, что украинский бизнес - здесь, только в Украине. Для нас Украина - это единственная наша Родина, это единственное, что для нас важно, это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе.

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Для меня лично это очень важно сегодня это повторить, и если какие-то недружественные медиа занимаются фейками (я видел по каким-то каналам), то очень важно этому противостоять. Мы точно вместе, украинский бизнес будет здесь, будет инвестировать, будет помогать.

Как мы когда-то активно участвовали в борьбе с пандемией, то конечно же, с еще большим размахом и энергией, верой мы будем участвовать вместе со всеми, если это понадобиться".

Детали: Как сообщает пресс-служба YES, в среду члены Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии прибыли в Днепр, чтобы "поддержать украинцев, обсудить текущую ситуацию и передать их пожелания, мнения и обеспокоенность международным лидерам" на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 18-20 февраля.

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Напомним: По данным УП, Пинчук улетел из Украины 30 января. В то же время, после публикации новости пресс-служба бизнесмена сообщила, что Пинчук вернется в Украину 16 февраля.

Там уверяли, что встреча с директорами YES была запланирована еще 12 февраля и было решено провести ее в Днепре.

Темы: бизнесПинчук
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