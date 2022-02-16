Пинчук уверяет, что бизнес из Украины ни ногой

Виктор Пинчук уверяет, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране.

Источник: учредитель и член Совета YES бизнесмен Виктор Пинчук в Днепре 16 февраля

Прямая речь: "Очень важно показать всему миру и, конечно, Украине, что украинский бизнес - здесь, только в Украине. Для нас Украина - это единственная наша Родина, это единственное, что для нас важно, это то место, куда мы инвестируем, то место, за которое мы будем сражаться все вместе.

Для меня лично это очень важно сегодня это повторить, и если какие-то недружественные медиа занимаются фейками (я видел по каким-то каналам), то очень важно этому противостоять. Мы точно вместе, украинский бизнес будет здесь, будет инвестировать, будет помогать.

Как мы когда-то активно участвовали в борьбе с пандемией, то конечно же, с еще большим размахом и энергией, верой мы будем участвовать вместе со всеми, если это понадобиться".

Детали: Как сообщает пресс-служба YES, в среду члены Наблюдательного совета Ялтинской Европейской Стратегии прибыли в Днепр, чтобы "поддержать украинцев, обсудить текущую ситуацию и передать их пожелания, мнения и обеспокоенность международным лидерам" на Мюнхенской конференции безопасности, которая состоится 18-20 февраля.

Напомним: По данным УП, Пинчук улетел из Украины 30 января. В то же время, после публикации новости пресс-служба бизнесмена сообщила, что Пинчук вернется в Украину 16 февраля.

Там уверяли, что встреча с директорами YES была запланирована еще 12 февраля и было решено провести ее в Днепре.