Пинчук вернется в Украину в среду – пресс-служба

Бизнесмен Виктор Пинчук вернется в Украину 16 февраля, сообщили в пресс-службе.

Источник: директор по коммуникациям Фонда Пинчука Наталья Вовк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Вовк: "Виктор Пинчук будет в Украине 16 февраля. На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности".

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Детали: Она отметила, что встреча с директорами была запланирована ещё в 12 февраля, и было решено провести ее в Днепре.

Мюнхенская конференция состоится в Мюнхене 18-20 февраля.

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