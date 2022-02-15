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Пинчук вернется в Украину в среду – пресс-служба

Ирина БалачукВторник, 15 февраля 2022, 13:32

Бизнесмен Виктор Пинчук вернется в Украину 16 февраля, сообщили в пресс-службе.

Источник: директор по коммуникациям Фонда Пинчука Наталья Вовк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Вовк: "Виктор Пинчук будет в Украине 16 февраля. На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности".

Детали: Она отметила, что встреча с директорами была запланирована ещё в 12 февраля, и было решено провести ее в Днепре.

Мюнхенская конференция состоится в Мюнхене 18-20 февраля.

Предыстория:

  • "Украинская правда" из собственных источников узнала, что украинские олигархи и бизнесмены стали покидать Украину чартерными рейсами, только 13 февраля из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
  • Вечером 14 февраля президент Владимир Зеленский обратился к покинувшим Украину олигархам и народным депутатам и призвал их вернуться и засвидетельствовать свой патриотизм.
  • Журналисты британского издания the Guardian узнали из своих источников, якобы Байден сообщил официально лидерам стран-членов НАТО, что Россия намерена начать широкомасштабное наступление до конца февраля. Наступление должно начатся с нанесения массовых ракетных и авиаударов.
  • Немецкое издание Der Spiegel заявило, что США предупредило руководство всех стран-членов НАТО, что Россия определила дату начала широкомасштабного наступления 16 февраля.

Темы: Пинчук


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