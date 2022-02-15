Пинчук вернется в Украину в среду – пресс-служба
Вторник, 15 февраля 2022, 12:32
Бизнесмен Виктор Пинчук вернется в Украину 16 февраля, сообщили в пресс-службе.
Источник: директор по коммуникациям Фонда Пинчука Наталья Вовк в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Вовк: "Виктор Пинчук будет в Украине 16 февраля. На завтра запланирован совет директоров YES в Днепре. Запланированы встречи с коллективом. Также он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности".
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Детали: Она отметила, что встреча с директорами была запланирована ещё в 12 февраля, и было решено провести ее в Днепре.
Мюнхенская конференция состоится в Мюнхене 18-20 февраля.
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