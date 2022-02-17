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Боевики на Донбассе с начала суток стерляют по десяткам направлений: трое раненых

Денис КарловскийЧетверг, 17 февраля 2022, 12:15
Боевики на Донбассе с начала суток стерляют по десяткам направлений: трое раненых
Иллюстративное фото пресс-центра ООС

Пророссийские боевики в Донбассе с начала суток 17 февраля обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и другого вооружения.

Источник: сводка пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 17 февраля, facebook-страница главы гуманитарной миссии "Подснежник" Евгения Каплина

Дословно: "По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника".

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Детали: Преимущественно незаконные вооруженные формирования применяют минометы калибра 120 и 82 мм.

По Станице Луганской запустили в общей сложности 32 снаряда из минометов 122 мм. В настоящее время половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

Трижды оккупанты обстреливали Новотошковское из гранатометов и минометов.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь по населенным пунктам:

  • Водяное
  • Трудовское
  • Старогнатовка
  • Старый Айдар
  • Марьинка
  • Пивденное
  • Майорск
  • Новоселовка Вторая
  • Лобачево
  • Луганское
  • Светлодарск
  • Троицкое
  • Попасная
  • Зайцево
  • Невельское
  • Шумы
  • Новозвановка
  • Майское
  • Авдеевка
  • Пески.

По данным Каплина, ранение левой ладони и брюшной полости получила 65-летняя женщина, стоявшая на автобусной остановке в Марьинке.

Кроме того, по словам волонтера, боевики стреляли в направлении Тарамчука, в результате чего повредили электроснабжение в деревне.

Предыстория:

  • Ранее представители военно-гражданской администрации в Луганской области сообщили, что пророссийские боевики обстреляли поселок Врубовка, попав в газопровод и двор лицея, в котором проходили занятия.
  • В Станице Луганской незаконные формирования повредили железнодорожную станцию ​​и помещение детского сада, где были дети. Трое воспитательниц получили контузию от ударов снарядов, но дети не пострадали.
  • В противовес, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что это якобы украинские войска усиливают провокации, обстреливая населенные пункты, расположенные на контролируемой украинским правительством территории. В Белом доме заявили, что Россия продолжает готовиться к широкомасштабному вторжению и готовит провокации, чтобы использовать как повод и оправдание для интервенции своих войск.
  • За сутки 16 февраля боевики российских гибридных формирований 8 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС, в том числе сбрасывали с беспилотников выстрелы по украинским военным. В миссии ОБСЕ заявили, что на временно оккупированной территории Украины боевики вывели из определенных мест хранения восемь десятков танков, около четырех десятков артиллерийских установок и десяток самоходных гаубиц.
  • Руководитель британской разведки генерал-лейтенант Джим Хокенхолл заявил, что Россия продолжает наращивание своего военного присутствия на украинских границах, вопреки официальным заявлениям о якобы отводе войск в постоянные места дислокации.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассОРДЛО
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