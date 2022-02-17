Боевики на Донбассе с начала суток стерляют по десяткам направлений: трое раненых

Пророссийские боевики в Донбассе с начала суток 17 февраля обстреливают десятки населенных пунктов из минометов и другого вооружения.

Источник: сводка пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 11:00 17 февраля, facebook-страница главы гуманитарной миссии "Подснежник" Евгения Каплина

Дословно: "По состоянию на 11:00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.

Украинские защитники открывали ответный огонь с целью прекращения огневой активности противника".

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Детали: Преимущественно незаконные вооруженные формирования применяют минометы калибра 120 и 82 мм.

По Станице Луганской запустили в общей сложности 32 снаряда из минометов 122 мм. В настоящее время половина населенного пункта осталась без электроснабжения.

Трижды оккупанты обстреливали Новотошковское из гранатометов и минометов.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования вели огонь по населенным пунктам:

Водяное

Трудовское

Старогнатовка

Старый Айдар

Марьинка

Пивденное

Майорск

Новоселовка Вторая

Лобачево

Луганское

Светлодарск

Троицкое

Попасная

Зайцево

Невельское

Шумы

Новозвановка

Майское

Авдеевка

Пески.

По данным Каплина, ранение левой ладони и брюшной полости получила 65-летняя женщина, стоявшая на автобусной остановке в Марьинке.

Кроме того, по словам волонтера, боевики стреляли в направлении Тарамчука, в результате чего повредили электроснабжение в деревне.

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