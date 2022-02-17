Байден назвал новые даты возможного вторжения России в Украину
Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока" и есть признаки того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие несколько дней.
Детали: Выступая перед журналистами Байден сказал, что есть "все признаки того, что они (РФ – ред.) готовы отправиться в Украину".
По его словам, "это может произойти в течение нескольких следующих дней".
На вопрос, насколько высока угроза российского вторжения в данный момент, он ответил: "Она очень высока".
Байден отметил, что РФ не отвела свои войска от границы с Украиной.
Также, по его словам, у США есть основания полагать, что Россия может провести операции под "чужим флагом".
Президент США утверждает, что дипломатическое решение этого вопроса все еще возможно, поэтому он попросил госсекретаря Энтони Блинкена отправиться в ООН, где Блинкен — "расскажет, что это за путь".
20 февраля заканчиваются совместные военные учения Беларуси и России "Союзная решительность – 2022". После завершения этих учений на территории РФ запланировали подготовку к другим – "Щит союза – 2023".
Кроме того, 20 февраля в Пекине завершатся Зимние Олимпийские игры. Ранее в Госдепе допускали, что президент России Владимир Путин не отважится напасть на Украину до конца Олимпиады.
Предистория:
- 16 февраля называли возможной датой нападения России на Украину, но этого не произошло.
- Россия наоборот в этот день заявила, что начала отводить часть военной техники с западных территорий и оккупированного ею Крыма. Однако отвод войск не подтверждают ни украинская, ни американская, ни британская разведки.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не следует называть ротацию отводом.
- Риск нападения россиян на украинские территории остается.