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Байден назвал новые даты возможного вторжения России в Украину

Алена МазуренкоЧетверг, 17 февраля 2022, 15:51
Байден назвал новые даты возможного вторжения России в Украину
Джо Байден, Фото: getty images

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения в Украину "очень высока" и есть признаки того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в ближайшие несколько дней.

Источник: ReutersAFP

Детали: Выступая перед журналистами Байден сказал, что есть "все признаки того, что они (РФ – ред.) готовы отправиться в Украину".

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По его словам, "это может произойти в течение нескольких следующих дней".

На вопрос, насколько высока угроза российского вторжения в данный момент, он ответил: "Она очень высока".

 
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Байден отметил, что РФ не отвела свои войска от границы с Украиной.

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Также, по его словам, у США есть основания полагать, что Россия может провести операции под "чужим флагом".

Президент США утверждает, что дипломатическое решение этого вопроса все еще возможно, поэтому он попросил госсекретаря Энтони Блинкена отправиться в ООН, где Блинкен — "расскажет, что это за путь".

20 февраля заканчиваются совместные военные учения Беларуси и России "Союзная решительность – 2022". После завершения этих учений на территории РФ запланировали подготовку к другим – "Щит союза – 2023".

Кроме того, 20 февраля в Пекине завершатся Зимние Олимпийские игры. Ранее в Госдепе допускали, что президент России Владимир Путин не отважится напасть на Украину до конца Олимпиады.

Предистория: 

  • 16 февраля называли возможной датой нападения России на Украину, но этого не произошло.
  • Россия наоборот в этот день заявила, что начала отводить часть военной техники с западных территорий и оккупированного ею Крыма. Однако отвод войск не подтверждают ни украинская, ни американская, ни британская разведки.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не следует называть ротацию отводом.
  • Риск нападения россиян на украинские территории остается.

Темы: БайденРосcияУкраинавойна
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